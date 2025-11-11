Эксперты оценили ущерб от обрушения подмосковного «Снежкома» в 100 млн рублей

Частичное обрушение горнолыжного комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске нанесло ущерб примерно на 100 млн руб. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА). Инцидент произошел сегодня во время демонтажа опорной колонны комплекса.

В результате обрушения крупные фрагменты бетонной конструкции упали на автостоянку и дорогу, проходящую рядом с комплексом. Повреждены более 140 автомобилей, выбиты стекла в шести квартирах жилого комплекса «Арт», расположенного поблизости. Кроме того, три человека получили травмы — один пешеход повредил ногу, а другая женщина получила порезы от разбитого стекла в жилом доме. В некоторых домах Красногорска также зафиксировали перебои с электроснабжением.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ. Независимая оценка ущерба, по мнению экспертов, может занять более месяца из-за масштабов происшествия.