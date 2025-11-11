При обрушении конструкции «Снежкома» в Подмосковье пострадали три человека
В подмосковном Красногорске при обрушении части опоры демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» пострадали три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Пострадали: мужчина, который в момент обрушения проходил рядом с комплексом; женщина, проезжавшая на автомобиле; жительница дома, стоящего около «Снежкома».
Обломками упавшей конструкции повреждены 145 автомобилей, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах. Администрация Красногорска пообещала выплатить компенсации владельцам поврежденных машин.