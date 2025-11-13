В Кущевском районе Кубани возобновили поиски пропавшего год назад жителя

В Кущевском районе Краснодарского края следственные органы продолжают устанавливать местонахождение 49-летнего жителя хутора Звездочка Алексея Колобова, пропавшего осенью прошлого года. Как сообщили в краевом управлении СКР, пропавший 1 октября 2023 года покинул свой дом на улице Колхозной и с тех пор не выходил на связь.

По факту безвестного исчезновения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В рамках расследования следователи и криминалисты проводят комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств пропажи и местонахождения мужчины.

Приметы пропавшего: рост около 180 см, худощавое телосложение, седые короткие волосы, голубые глаза. Особые приметы — татуировки на правом плече и в области лопатки.

Следственные органы просят граждан, располагающих какой-либо информацией о судьбе Алексея Колобова, сообщить об этом по телефонам: 8 (86168) 4-00-01, 8 (86168) 5-53-85, 8 (861) 224-58-48, либо по номерам «02», «102» или «112». Расследование уголовного дела продолжается.

В Краснодарском крае в январе 2025 года пропали 150 человек. Люди стали чаще исчезать из-за мошенников. Добровольческий отряд «ЛизаАлерт» получил 150 заявок на поиски пропавших. Благодаря совместной работе с правоохранительными органами удалось найти 103 человека.

Чаще всего исчезают взрослые и пожилые люди, особенно те, кто страдает от проблем с памятью, например деменции. Также отмечается рост случаев, когда люди пропадают из-за воздействия мошенников, на что указывает МВД.

Мария Удовик