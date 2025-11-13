Бизнес- стендап тур Оскара Хартманна «Охота за единорогами» в Ростове-на-Дону

10 ноября в Ростове-на-Дону, в отеле Grand Rostov by Hyatt Regency, прошёл бизнес-стендап тур Оскара Хартманна «Охота за единорогами». Мероприятие включало дневной форум с деловыми обсуждениями и вечернюю программу — открытый разговор о предпринимательстве в неформальной атмосфере.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Днём участники форума обсуждали актуальные вопросы с ведущими экспертами. Игорь Манн, маркетолог и сооснователь издательства «Манн, Иванов и Фербер», раскрыл работающие подходы к системе удержания клиентов. Виталий Крылов, основатель «Команда А» и exCEO Gett-такси в России, поделился опытом масштабирования бизнеса с нуля до 4 млрд рублей за 5 лет и рассказал, как вести бизнес в экстремальных условиях. Дмитрий Фомин, основатель федеральной сети «Клиника Фомина», представил кейс завоевания доверия рынка в медицинской сфере. Егор Рудометкин, эксперт по внедрению AI-агентов в бизнес-процессы, показал практические решения для повышения эффективности найма через искусственный интеллект. Роман Масленников, автор 129 книг и основатель направления «Взрывной Пиар», рассказал о построении PR-стратегии для малого и среднего бизнеса. Также выступили Артем Рошиор (private equity фонд, инвестор сети корейских ресторанов Чико и Коно), Елизавета Роменская (FranchCamp), Михаил Воронин («Атланты»), Артем Айрапетян (Glow), Александр Мерзликин (Sleeptery), Вадим Щербак и Анатолий Перков (ELECTROLITE).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Главные темы форума: привлечение инвестиций в стартапы, развитие региональных бизнес-моделей на всю страну, применение AI в управлении персоналом. Особое внимание привлекла панельная дискуссия «Не только в столицах: работающие бизнес-модели из регионов на всю страну». В завершение дневной программы прошли четыре воркшопа: по достижению больших целей через социальный капитал, инвестициям во франчайзинг, взаимодействию B2B-стартапов с корпорациями и внедрению ИИ-агентов в бизнес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Вечерняя программа прошла в новом иформате Business StandUp с Оскаром Хартманном. Основатель и инвестор более 150 компаний (их совокупная капитализация превышает $20 млрд) говорил о предпринимательстве без прикрас: через личные истории, с иронией и конкретными управленческими выводами. В центре разговора оказались темы, которые обычно остаются за кадром деловых мероприятий: тяжесть управленческих решений, реальная цена роста компании, конфликты в команде при масштабировании, невозможность удержать всё под контролем. Участники могли и посмеяться, и получить честные ответы на неудобные вопросы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Обладатели некоторых категорий билетов получили доступ к закрытому Telegram-каналу «UNICORN LAB». В нём проходят прямые эфиры с Оскаром Хартманном, разборы успешных бизнес-моделей и возможность представить свой проект на питчинге раз в квартал. Также участники могут общаться в чате с предпринимателями, инвесторами и топ-менеджерами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Мероприятие собрало предпринимателей, инвесторов, руководителей и стартаперов, которые ищут пути для развития и масштабирования своих проектов в текущих экономических условиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Стендап тур «Охота за единорогами» продолжается. Следующие города уже ждут встречи с Оскаром Хартманном — не упустите возможность стать частью сообщества предпринимателей и инвесторов, которые строят будущее бизнеса в СНГ.

Билеты и расписание: https://tour2025.unicornfellowship.ru/

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

ООО «ДЕЛАЙ ПРОСТО» ИНН 7727460290 ОГРН 1217700075779 . 117041, Москва, вн.тер.г. мун. округ Южное Бутово, ул Адмирала Руднева, д. 4, помещ. 13/6