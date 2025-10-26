Экстремизм с арестантским уклоном

В Челябинске Генпрокуратура обратилась в суд с необычным иском. Надзорное ведомство потребовало признать экстремистским и запретить объединение «Махонинские», настаивая, что его участники, придерживаясь уголовных традиций и идеологии, обогащались в том числе криминальными способами. Имущество «Махонинских» — коммерческие организации общей стоимостью 2,5 млрд руб., а также более сотни объектов недвижимости и транспортные средства — истец требует обратить в доход государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Генпрокуратура обратилась в Советский райсуд Челябинска с административным иском, ответчиками по которому названы 16 физических лиц, в том числе братья Александр и Андрей Махонины, их родственники и знакомые, а также 7 фирм. Еще пять человек и семь компаний указаны в качестве заинтересованных лиц.

Как говорится в иске, в ходе надзора за исполнением противоэкстремистского законодательства прокуратурой совместно с региональным управлением ФСБ России было выявлено объединение «Махонинские». В основе его деятельности, отмечает надзор, лежат общие идеологические и имущественные интересы, а его участники привержены взглядам и идеям признанного экстремистским и запрещенного в РФ международного общественного движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Объединение, говорится в иске, функционирует с 1990-х годов, оно было создано и управляется братьями Андреем и Александром Махониными, которые «использовали для его создания свой криминальный опыт и преступное прошлое его активных участников». Так, Андрей Махонин, указывает Генпрокуратура, в 1983 году был осужден за хулиганство, сопряженное с причинением телесных повреждений местному жителю, в 1985 году — за незаконную торговлю подакцизными товарами, в 1999 году — за самоуправство. В свою очередь, Александр Махонин в 1990 году был осужден за покушение на убийство. Еще один ответчик, Максим Попов, который в иске назван телохранителем братьев, в августе 1993 года был осужден за разбойное нападение.

В объединении, отмечается в иске, принимают участие родственники и близкие люди этих трех человек, в том числе Михаил Игнатов, сын бывшего начальника управления по борьбе с организованной преступностью при УВД Челябинской области, который является сожителем Ольги Махониной, дочери Александра Махонина, и «держателем части активов данного объединения».

С момента своего создания, говорится в иске, «Махонинские» промышляли «вымогательствами, грабежами, разбоями, силовым переделом экономических сфер влияния, запугиванием жителей Челябинской области, своих конкурентов и оппонентов». В частности, по данным Генпрокуратуры, в 1999 году ими был осуществлен захват колхозного рынка на ул. Дзержинского в Челябинске, в результате доли перешли Махониным. Таким же способом был обращен в собственность Махониных развлекательный комплекс, первоначально называвшийся «Монте-Карло», считает надзорное ведомство.

Когда в 2008 году совладелец объекта отказался передать представителям объединения 20% здания, он был забит до смерти, отмечает истец.

Его наследники были вынуждены передать долю по заниженной цене. В настоящее время права на центр зарегистрированы на братьев Махониных их родственника Никиту Махонина, Максима Попова и других.

Кроме того, по данным Генпрокуратуры и регионального управления ФСБ, «Махонинские» были причастны к событиям, произошедшим в августе 2010 года на территории детского лагеря имени Зои Космодемьянской во время рок-фестиваля «Торнадо-2010». «В момент его проведения членами объединения Махониных организованы массовые беспорядки, в которых участвовали более 80 спортсменов, вооруженных травматическим огнестрельным оружием, битами, деревянными палками, металлическими трубами,— говорится в иске.— А само руководство цинично наблюдало за происходившим побоищем, разместившись неподалеку». В 2014 году Максим Попов и еще один ответчик по иску Александр Гирь были осуждены по делу о массовых беспорядках и экстремизме. На основании приговоров они позже были включены Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов. Непривлечение к ответственности братьев Махониных Генпрокуратура связывает с их неформальными отношениями с властями и правоохранительными органами. «Об этом свидетельствует контакты объединения с бывшими губернатором Челябинской области Юревичем М. В. и заместителем председателя Законодательного собрания Челябинской области Струковым К. И.»,— говорится в иске.

По данным правоохранительных органов, возглавляемое братьями Махониными объединение имеет связи с лидерами преступных групп, контролирует часть доходов, формируемых в местах лишения свободы с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе в виде «фишинга», «фарминга», «двойной трансакции». Доходы, получаемые противоправным путем, в дальнейшем направляются на финансирование мероприятий, направленных против жизни и здоровья граждан, а также на вложение в ликвидные активы, говорится в иске.

Объединение «Махонинские», по данным Генпрокуратуры, через подконтрольные фирмы и доверенных лиц, которые являются соответчиками по иску, владеет такими активами, как большинство точек розничной торговли в Челябинске, ООО «Проминвест», ОАО «Звездный», ООО «Армада», ООО ПКФ «Надежда», ООО «Регент», ООО «Стройбизнессити», ООО «Юрьевский торговый комплекс», ООО «Антис», ООО «Магазин №8 Ткани», ООО «Оргмедкорпорация», ООО «Аквалэнд», ООО «Медпро», ООО «Медхимпро» и другое имущество общей стоимостью не менее 2,5 млрд руб. Кроме того, «Махонинским», по данным прокуратуры, принадлежат 109 объектов недвижимости и 12 транспортных средств.

Росфинмониторингом, говорится в иске, установлено, что доходы от коммерческого использования данного имущества объединение выводит за границу.

Например, с марта 2009 года по февраль 2013 года Мариной Гирь, женой Александра Гиря, было снято наличными через терминалы кредитных организаций 97 млн руб., которые были выведены за рубеж, в том числе для получения Никитой Махониным, родившимся в 1997 году на Кипре, гражданства этой страны.

«Нахождение в собственности экстремистского объединения высоколиквидных активов, оформленных на братьев Махониных, их родственников, свойственников, доверенных лиц и подконтрольные им фирмы, ведет к обогащению его членов и развитию их финансовой базы»,— отмечается в иске.

В связи с этим Генпрокуратура потребовала признать объединение «Махонинские» экстремистским, а также обратить в госсобственность принадлежащее ему имущество — земельные участки, жилые и нежилые помещения, доли в коммерческих организаций, а также транспортные средства, в том числе маломерные суда.

Мария Локотецкая, Александр Александров