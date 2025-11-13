Фигурантов дела о взрыве пороха в Сергиевом Посаде приговорили к реальным срокам

Городской суд Сергиева Посада признал виновными в нарушении требований промышленной безопасности трех фигурантов по делу о взрыве на складе компании «Пиро-росс» в 2023 году. Директора фирмы Сергея Чанкаева приговорили к пяти годам общего режима. Гендиректору ООО «Залп» Александру Варенову и его заместителю Олегу Юрову инстанция назначила 4,5 и четыре года лишения свободы соответственно, сообщили в СКР.

Взрыв на городском складе на проспекте Красной армии в Сергиевом Посаде произошел 9 августа 2023 года. В результате погибли девять человек, еще трое получили тяжкий вред здоровью. Повреждения получили более 1 тыс. квартир и свыше 270 автомобилей, общий ущерб превысил 1,4 млрд руб.

Как установило следствие, «Пиро-росс» использовал склад для хранения взрывчатых веществ с 2019 по 2023 год. При этом помещение не было для этого предназначено. В этот период на склад перевезли порох объемом не менее 1 тонны, что создало взрывоопасную обстановку. В СКР отметили, что фигуранты проявили «преступную небрежность», не вывозя порох со склада.

Как сообщал «Ъ», экспертиза не смогла установить, что вызвало детонацию пороха. При этом правоохранители выяснили, что на том же складе хранилось еще четыре тонны пороха, которые не взорвались. Администрация Сергиева Посада подала к обвиняемым иск о компенсации 300 млн руб. материального ущерба.

Никита Черненко