Город взорвали свои

Генпрокуратура направила в суд громкое уголовное дело о произошедшем в 2023 году чудовищном взрыве на пиротехническом предприятии в Сергиевом Посаде. Виновными в трагедии, унесшей жизни девяти человек и приведшей к масштабным разрушениям, следствие считает трех бывших руководителей компании «Пиро-Росс», игнорировавших имевшиеся на предприятии «системные нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». При этом, по данным “Ъ”, городу еще повезло — взорвалась одна из пяти тонн пороха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия взрыва пороха в Сергиевом Посаде, 9 августа 2023 года

Фото: МЧС России / ТАСС Последствия взрыва пороха в Сергиевом Посаде, 9 августа 2023 года

Фото: МЧС России / ТАСС

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Сергиево-Посадский городской суд Московской области уголовное дело в отношении основателя некогда крупной пиротехнической компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева. Вместе с ним за гибель людей придется отвечать гендиректору ставшего правопреемником обанкротившегося весной 2023 года «Пиро-Росс» ООО «Залп» Александру Варенову и его заместителю Олегу Юрову. Всем троим вменяется в вину нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ).

Как установили следователи СКР, обвиняемые занимали руководящие должности в ОАО «Пиро-Росс», специализирующемся на производстве салютов и пиротехнических изделий. При этом именно на них были возложены обязанности по «обеспечению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и безопасных условий труда, а также технологическим процессом производства, надлежащими условиями хранения взрывчатых веществ и порохов». Однако фигуранты, как считают в СКР, игнорировали имеющиеся на предприятии системные нарушения, о которых им было известно в силу занимаемых должностей, и никаких мер по их устранению не принимали.

Итогом преступной беспечности и стал взрыв, произошедший 9 августа 2023 года на территории Загорского оптико-механического завода (проспект Красной Армии, 212в).

Как уже рассказывал “Ъ”, в ходе расследования было установлено, что на складе площадью 1,6 тыс. кв. м, арендуемом компанией «Пиро-Росс», сдетонировала 1 тонна дымного ружейного пороха.

Помимо него там хранились профессиональные салютные установки и заряды к ним. В результате чудовищного взрыва, который слышал весь город, а столб дыма был виден за несколько километров от взорвавшегося склада, погибли девять человек, еще более сотни были ранены. Повреждения получили 1028 квартир, 64 частных домовладения, 43 нежилых объекта, 11 административных зданий и социальных объектов, а также 278 транспортных средств.

В ходе следствия была проведена взрывотехническая экспертиза. По данным источников “Ъ”, она так и не смогла установить, что конкретно вызвало взрыв, по мощности достигавший около 400 кг в тротиловом эквиваленте. Зато, как стало известно “Ъ”, выяснилось, что в разделенном на две части кирпичном складском помещении на момент происшествия хранилось пять тонн дымного ружейного пороха: одна отдельно и еще четыре — в соседнем отсеке, через кирпичную стену. Причем первую привезли накануне с другого подмосковного склада. Однако, несмотря на огромную мощность взрыва, четыре тонны пороха каким-то чудом не сдетонировали. В противном случае город могли ждать поистине катастрофические разрушения.

Отметим, что основанная в 1994 году 70-летним Сергеем Чанкаевым фирма «Пиро-Росс» начинала с торговли фейерверками, но в 2000-х сама стала выпускать профессиональные салютные установки и заряды к ним. Среди заказчиков было и Министерство обороны РФ.

В последние годы «Пиро-Росс» испытывала серьезные финансовые проблемы, приведшие в марте 2023 года к банкротству. Таким образом, полномочия гендиректора своей компании Сергей Чанкаев формально сложил еще 1 апреля, и они перешли к конкурсному управляющему Алексею Суворову, который и назначил экс-руководителя техническим директором «Пиро-Росс».

Именно в этом качестве господин Чанкаев регулярно приезжал на территорию Загорского оптико-механического завода. Был он там и в день ЧП. Бывшего руководителя задержали первым фактически по горячим следам.

Причастность к случившемуся Александра Варенова и его заместителя по производству Олега Юрова, который по совместительству работал также контролером отдела технического контроля в «Пиро-Росс», была установлена только в конце 2024 года. Суда все трое дожидаются под арестом.

Олег Рубникович