Власти Сергиева Посада требуют 300 млн руб. от обвиняемых во взрыве на складе

Администрация Сергиева Посада потребовала взыскать 300 млн руб. по делу о взрыве на складе с пиротехникой в 2023 году. Иск подан к трем обвиняемым с целью компенсации материального ущерба, нанесенного инфраструктуре городского округа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ситуация в Сергиевом Посаде после взрыва на территории Загорского оптико-механического завода

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Ситуация в Сергиевом Посаде после взрыва на территории Загорского оптико-механического завода

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Обвиняемыми по делу проходят владелец компании «Пиро-Росс», на чьем складе произошел взрыв, а также двое ее сотрудников Олег Юров и Александр Варенов. Обвиняемые заявили в суде, что не согласны с исковыми требованиями. Следующее заседание по делу запланировано на 3 июня.

Взрыв произошел 9 августа 2023 года. Его мощность составила более 100 кг в тротиловом эквиваленте. По данным следствия, причиной стало ненадлежащее хранение дымного ружейного пороха на складе. В результате происшествия погибли девять человек, еще более ста пострадали. Были повреждены более 1000 квартир и частных домов. Потерпевшими по делу проходят Троице-Сергиева лавра, УВД по Сергиево-Посадскому городскому округу, правительство Московской области и ВТБ-банк.

Подробнее — в материале «Ъ» «Город взорвали свои».