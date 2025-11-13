Сочи выделил свыше 968 млн рублей на школьное питание в 2025 году

На организацию школьного питания в Сочи в 2025 году направлено более 968 млн руб. из федерального, краевого и местного бюджетов. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин на рабочем совещании, посвященном вопросам питания в общеобразовательных учреждениях.

Из общей суммы 344,3 млн руб. выделено из федерального бюджета, 186,2 млн — из краевого и 437,6 млн — из муниципального. По словам мэра, финансирование, системный контроль и регулярное обновление меню позволяют обеспечить учащимся сбалансированное и безопасное питание.

Бесплатные обеды получают более 30,5 тыс. школьников начальных классов и около 3 тыс. детей из многодетных семей. Ежедневным двухразовым питанием обеспечены более 2 тыс. учащихся льготных категорий — детей-инвалидов, школьников с ОВЗ и детей участников СВО. Дополнительные компенсации предусмотрены для малообеспеченных семей и учащихся, проходящих обучение на дому.

Качество питания контролируется на всех этапах — от поставки продуктов до приготовления блюд. Меню обновлено с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и пожеланий детей, а родители могут участвовать в дегустациях.

В 2025 году также проведен капитальный ремонт пищеблоков в школах №27 и №75 на сумму более 57 млн руб. Еще 22 школьные столовые дооснащены современным оборудованием, на что из муниципального бюджета дополнительно выделено 13 млн руб.

Мария Удовик