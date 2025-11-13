Постпред РФ в Вене Ульянов: признаков подготовки США к ядерным испытаниям нет

США могут перейти к полноценным ядерным испытаниям, однако в настоящее время признаков подготовки Вашингтона к ядерным испытаниям нет. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Насколько я знаю, нет,— сказал Михаил Ульянов, отвечая на вопрос корреспондента телеканала "Россия 24" о наличии признаков подготовки США к ядерным испытаниям. — Никакой информации о том, что ведется подготовка в практическом плане, к нам не поступало».

«Вполне вероятно, что действительно они перейдут к натурным ядерным испытаниям, полноценным. Во всяком случае, в Республиканской партии много влиятельных людей, которые высказываются в пользу такого решения»,— добавил господин Ульянов.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия может отказаться от моратория на ядерные испытания в случае, если США проведут полноценные ядерные испытания, нарушив тем самым действующий мораторий.

Президент США Дональд Трамп сообщил 29 октября, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия из-за «программ испытаний других стран». Заявление господина Трампа прозвучало после испытаний вооруженными силами России межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата. В России запросили разъяснения, что президент США имеет в виду под «ядерными испытаниями», и параллельно пояснили, что испытания новых российских вооружений были лишь проверкой работы средств доставки ядерного оружия, а не полноценными ядерными испытаниями.

В то же время стало известно, что российские госструктуры по поручению президента РФ Владимира Путина начали работу по сбору и анализу информации для принятия решения о возможной подготовке испытаний ядерного оружия. Госсекретарь США Марко Рубио 13 ноября пояснил, что США планируют провести испытания «на уровне с другими странами, которые это делают», чтобы «убедиться, что эти штуки работают и они безопасны». Он не разъяснил, что США имеют в виду под возобновлением ядерных испытаний, но указал, что Вашингтон хочет испытать средства доставки.

В 1990 году СССР предложил установить мораторий на ядерные испытания, который был согласован с Великобританией и США. Последнее ядерное испытание прошло в СССР 24 октября 1990 года. В Великобритании — 26 ноября 1991 года. В США — 23 сентября 1992 года. Франция и Китай проводили свои последние испытания в январе и июле 1996 года соответственно. С момента начала действия моратория ни США, ни Россия ядерных испытаний не проводили.

Анастасия Домбицкая