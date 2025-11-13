«Ростову» запретили регистрировать новых игроков из-за долга перед «Зенитом»

Российский футбольный союз запретил «Ростову» регистрировать новых игроков до уплаты долга перед «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

На заседании палаты по разрешению споров было принято заявление питерцев о взыскании задолженности с трансфера в клуб защитника Александра Тарасова. Таким образом, «Ростов» будет обязан выплатить не только сумму долга, но и пени.

«Запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры начнет действовать на следующий день после истечения срока на добровольное исполнение, указанного в настоящем решении, при условии, что настоящее решение не будет исполнено в полном объеме», — говорится в решении комиссии.

Согласно статистике, в этом сезоне Александр Тарасов провел за основную команду «Ростова» шесть игр.

Константин Соловьев