В Сочи тушат крупный пожар в частном доме на улице Фадеева

В Сочи сотрудники МЧС ликвидируют пожар в частном жилом доме на улице Фадеева. О возгорании сообщили в 14:10 в дежурную часть сочинского пожарно-спасательного гарнизона, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По информации спасателей, уже в 14:11 к месту происшествия были направлены подразделения гарнизона. Через восемь минут после прибытия первых расчетов установлено, что огонь распространился на площади около 150 кв. м.

Специалисты МЧС смогли локализовать возгорание в 14:30. В тушении участвуют 20 человек личного состава и пять единиц техники.

Причины происшествия и обстоятельства возгорания устанавливаются.

Мария Удовик