Территорию ОЭЗ «Орел» планируют расширить на 103 гектара

Власти Орловской области планируют увеличить площадь особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Орел» на 103,3 га. В границах территории расширения расположено 13 земельных участков, которые находятся в собственности региона и постоянном пользовании КУ ОО «Орловский областной государственный заказчик». Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Шевченко Фото: Анатолий Шевченко

Для расширения ОЭЗ формируется заявка во взаимодействии с Минэкономразвития России, определяются объемы инфраструктуры, необходимые для обеспечения функционирования будущих резидентов. Сроки и объем инвестиций не раскрываются.

ОЭЗ «Орел» была создана в 2019 году. Сейчас площадь преференциальной зоны составляет 182,1 га, из которых предприятиями заняты около 90 га. Всего зарегистрировано восемь резидентов, в их числе — совместный проект АПХ «Мираторг» и сети «Вкусно — и точка» — компания «Гранд Фрайз», который строит завод по переработке картофеля за 19,5 млрд руб. Запуск предприятия запланирован на вторую половину 2026 года.

В октябре стало известно, что компания «Три точки технологии» Антона Жукова вложит более 888 млн руб. в строительство промышленного технопарка «Три Точки» на территории особой экономической зоны «Орел».

Ульяна Ларионова