Арендатора просят подвинуться

Новороссийское морское пароходство (ПАО «Новошип», входит в Совкомфлот) добивается в суде права аренды пяти земельных участков на набережной Новороссийска. На спорной земле расположен яхт-клуб компании, что дает ей право арендовать участки без проведения торгов. Однако летом 2025 года Росимущество объявило аукцион об аренде одного из участков. Одним из претендентов на землю стала воронежская компания «Гамма». Юристы считают, что с большой долей вероятности «Новошип» выиграет суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

ПАО «Новошип» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к Межрегиональному территориальному управлению Росимущества с требованием признать незаконным бездействие ведомства, которое не приняло в установленный Земельным кодексом РФ срок решение по заявлениям о предоставлении в аренду пяти земельных участков на набережной Новороссийска. Общая площадь участков составляет 2,5 га. Истец также просит обязать Росимущество подготовить проект договора аренды этих участков сроком на 49 лет.

ПАО «Новошип» — крупнейшая российская судоходная компания на Черном море, зарегистрирована в Новороссийске. По последним данным, 98,28% акций компании принадлежит ПАО «Совкомфлот». По информации «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал — 315,6 млн руб. Чистая прибыль по итогам 2024 года составила 6,3 млрд руб.

«Данные земельные участки являются объектами федеральной собственности, на которых сосредоточены объекты инфраструктуры водного спортивного центра (яхт-клуба), принадлежащие на праве собственности ПАО “Новошип”. Земельный кодекс Российской Федерации устанавливает возможность предоставления таких земельных участков без проведения торгов собственникам объектов недвижимости»,— рассказали «Ъ-Кубань» в компании «Новошип», добавив, что в рамках дела назначена экспертиза.

В июле 2025 года Росимущество объявило электронный аукцион по продаже права на заключение договора аренды одного из спорных участков площадью 16,6 тыс. кв. м. Начальная цена лота составила 15,6 млн руб., следует из извещения, размещенного на портале ГИС «Торги». Заявки подали три компании, включая воронежское ООО «Компания “Гамма”», которое выступает в деле третьим лицом. Фирма была учреждена в 2024 году Дмитрием Бергом и занимается управлением собственным и арендованным недвижимым имуществом.

По ходатайству «Новошипа» суд приостановил аукцион и запретил Росимуществу проводить любые регистрационные действия в отношении всех пяти участков, в том числе изменять границы и площадь, снимать с кадастрового учета.

Юрист практики недвижимости и строительства компании «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Георгий Мазарович говорит, что у ПАО «Новошип» действительно есть основания для получения публичных участков в аренду без торгов.

«Обществу на праве собственности принадлежит ряд объектов, расположенных на спорных земельных участках, это дает ему право на заключение договора аренды земельных участков под данными объектами без проведения торгов. Согласно законодательству, уполномоченный орган обязан в двадцатидневный срок со дня поступления заявления о предоставлении участка в аренду рассмотреть заявление и принять решение: подготовить проект договора аренды или отказать с указанием оснований для отказа. Этого Росимуществом сделано не было. Более того, судя по всему, ранее эти же земельные участки уже принадлежали обществу на праве аренды»,— комментирует эксперт.

Господин Мазарович добавляет, что у «Новошипа» есть шансы добиться признания бездействия Росимущества незаконным.

«Можно предположить, что Росимущество выставило на торги право аренды только одного из спорных земельных участков, поскольку на нем, согласно публичным источникам, зарегистрированные объекты недвижимости отсутствуют, что, согласно известной нам судебной практике, может являться основанием для отказа в заключении договора аренды без торгов заявителям, чьи объекты не поставлены на кадастровый учет. Кроме того, согласно правилам землепользования и застройки Новороссийска зона расположения участков включена в территорию, в границах которой предусмотрено осуществление комплексного развития территорий: это в определенных случаях может являться основанием для отказа в предоставлении участка заявителю»,— разъясняет Георгий Мазарович.

Однако, по словам юриста, Росимущество в любом случае было обязано принять решение по заявлениям «Новошипа» и обосновать отказ в предоставлении участков в аренду.

Спорный участок, по оценке Георгия Мазаровича, может быть интересен многим инвесторам: в настоящее время вид разрешенного использования спорных участков предполагает гостиничное обслуживание, размещение офисных и административных зданий, объектов спорта и других видов использования, не связанных с жилой застройкой.

В пресс-службе Росимущества на запрос «Ъ-Кубань» по поводу судебного разбирательства ответили, что сведения носят конфиденциальный характер и относятся к служебной информации ограниченного пользования с грифом «Для служебного пользования».

Наталья Решетняк