Ростовский «Азимут» перенес ввод ангара в «Платове» на 2026 год

Ростовская авиакомпания «Азимут» перенесла завершение строительства ангарного комплекса в аэропорту «Платов» с 2025 на 2026 год. Об этом сообщил «Город N» со ссылкой на гендиректора компании Павла Екжанова.

По информации господина Екжанова, затраты на проект составят 1 млрд руб. Общая площадь сооружений — около 5 тыс. кв. м, самого ангара — 4 тыс. кв. м. Комплекс сможет одновременно обслуживать два суперджета.

«Ангар будет обслуживать собственные воздушные суда перевозчика и станет главной сервисной базой для авиатехники на юге России»,— пояснил эксперт.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в уставном капитале Азимута 25,1% принадлежит АО «Региональная корпорация развития», единственным владельцем которой является минимущество Ростовской области. По 37,5% контролируют московские ООО «АТ» и АО «Компания Юнокс».

Выручка Азимута выросла с 25,5 млрд руб. в 2023 году до 29,2 млрд руб. в 2024-м. При этом прибыль за тот же период сократилась почти втрое — с 2,1 млрд руб. до 729,2 млн руб.

Валентина Любашенко