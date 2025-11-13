Высшая категория звездности

Бой, который состоится в субботу, 15 ноября, выглядит главным в карьере Ислама Махачева, ярчайшей звезды российских смешанных единоборств (MMA), хотя в ней уже было полно выдающихся боев и выдающихся достижений. Но теперь речь идет о достижении из ряда вон выходящем. Махачев, царивший до этого в легком весе (70 кг), перешел в следующую, полусреднюю категорию (до 77 кг) и в ней без разминки, не протестировав себя на новой территории, сразу будет биться за чемпионский титул UFC, основного в MMA промоушена. А его обладателем является очень неудобный австралиец Джек Делла Маддалена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ислам Махачев (справа) котируется у букмекеров примерно втрое выше Джека Делла Маддалены, несмотря на то что это будет первый для россиянина бой в полусредней весовой категории

Фото: Ed Mulholland / Zuffa LLC / Getty Images Ислам Махачев (справа) котируется у букмекеров примерно втрое выше Джека Делла Маддалены, несмотря на то что это будет первый для россиянина бой в полусредней весовой категории

Фото: Ed Mulholland / Zuffa LLC / Getty Images

Про центральный бой субботнего турнира UFC, который примет одна из самых престижных локаций — нью-йоркский Madison Square Garden, в бойцовском сообществе принято говорить как чуть ли не про определяющий в карьере Ислама Махачева. Вроде бы странно, учитывая, что речь о знаменитости, давным-давно доказавшей право находиться в списке величайших спортсменов, когда-либо дравшихся в UFC, занимавшей верхнюю строчку в его рейтинге лучших вне зависимости от весовой категории, но понятно, что имеется в виду. Махачев до сих пор воспринимался как преемник своего друга и наставника, внесшего огромный вклад в его подготовку,— Хабиба Нурмагомедова, как тот, кто принял у него эстафету. Сначала в легком весе царил Нурмагомедов, затем, вскоре после того, как пять лет назад он внезапно попрощался с октагоном, дозревший до грандиозных свершений младший товарищ титул подхватил и четырежды защитил его. Но такой харизмой, таким магнетизмом, какие были у Хабиба Нурмагомедова, щедро одарившая Ислама Махачева «профильными» — бойцовскими — талантами природа его все-таки не наградила, и он, несмотря на свои спортивные подвиги, все время оставался немножко в тени предшественника. А вот поединок в Нью-Йорке — это безусловный шанс разорвать эту смысловую связь, превратиться в такую же, как Нурмагомедов, легендарную для MMA фигуру, совершив кое-что, чего в послужном списке короля нет, трюк исключительной сложности.

Перемещения из категории в категорию в единоборствах, в том числе смешанных,— штука, конечно, привычная. Но все же тот прыжок, на который отважился Ислам Махачев, представляется исключительно смелым.

Все же в UFC соседство легкого и полулегкого веса довольно относительное. Это в боксе разница в лимитах веса в этой нише минимальная, для кого-то — вообще символическая. А тут — целых семь килограммов. И потом, нормальный, скажем так, сценарий предполагает, что, прежде чем пытаться взобраться на верхушку, скакнувшему вверх стоит прочувствовать эту разницу, адаптироваться к ней, разогревшись на каком-нибудь сопернике попроще. Махачев же сразу выступит в чемпионском матче против обладателя титула. И отнюдь не шального, а считающегося крайне неудобным и с послужным списком не менее эффектным, чем у давным-давно никому не проигрывающего россиянина.

Джек Делла Маддалена, в юности занимавшийся, как многие австралийцы, регби, попробовал себя в профессиональных смешанных единоборствах в 2016 году и начал в них с того, что потерпел поражение в двух подряд поединках. Однако он не скис, пахал в зале, принялся побеждать, пробился в UFC и там, на уровне элитнее некуда, побеждать продолжил, так до сих пор не допустив ни единой осечки. Набор соперников у Ислама Махачева в целом был куда круче, чем у Маддалены, но и тот имел дело с незаурядными бойцами — такими как Белал Мухаммад, у которого отнял звание в мае.

А навыки австралийца, специфика его стиля добавили порцию красок в афишу нью-йоркского поединка. Его легко представить не просто как столкновение двух забывших уже о том, что такое неудача, бойцов, а как столкновение двух стихий.

Про Ислама Махачева всем хорошо известно, что он любит плотный контакт, грэпплинг — то есть борьбу в самых разных ее проявлениях. Про Джека Делла Маддалену всем прекрасно известно, что его конек — стойка, удары.

И все дискуссии перед их встречей сводились к спорам по поводу того, что в данной ситуации полезнее, ценнее, и по поводу факторов, которые могут перетряхнуть расклад. Например, с Маддаленой долго занимался Крейг Джонс. А это такой крупный специалист по джиу-джитсу, который, говорят, умеет научить ему даже тех, кто раньше о нем не слышал, не превратив в великого мастера, но по крайней мере натаскав так, чтобы ученик мог выкручиваться из с виду катастрофических положений без фатального урона. А Махачев, как выяснилось, в тренировочном лагере планомерно трудился над тем, чтобы повысить мощь: в конце концов, категория тяжелее, а следовательно, бить будут сильнее и стоять на ногах, скорее всего, покрепче.

А еще MMA Junkie и другие медиаресурсы, освещающие смешанные единоборства, вспоминали, естественно, что Исламу Махачеву уже доводилось пересекаться с шикарными ударниками — и ничего, справлялся вполне уверенно. Допустим, таким же неудобным, как Джек Делла Маддалена, соперником для него казался в 2024 году Дастин Пуарье, тоже умеющий пальнуть как из пушки. Но против Махачева американец оказался бессилен.

И с австралийцем с регбийным бэкграундом, который бесподобен в обмене тумаками и которого, чтобы мог достойно сопротивляться и в партере, обучал тот же Крейг Джонс, Махачев уже дрался. Этим противником был Александр Волкановски, между прочим, первый в тот момент, в 2023 году, в иерархии сильнейших вне зависимости от категории, ради поединка с россиянином сделавший то же, что тот сделал ради поединка с Делла Маддаленой,— метнувшийся из «родного» полулегкого веса (до 66 кг) в легкий. Матчей было аж два, и в обоих Ислам Махачев взял верх. Но именно разнес он Волкановски только во втором, к которому австралиец, замещавший травмированного Чарльза Оливейру, готовился в ускоренном и усеченном до предела режиме. А в первом-то была жуткая рубка. В ней Махачев некоторое время доминировал, но в концовке был вынужден выживать под натиском переварившего тейкдауны и жестокие, как медвежий капкан, захваты Волкановски.

Впрочем, судя по всему, те картинки и бравые слова Джека Делла Маддалены, признававшегося, что он понимает, что в субботу ему предстоит неоднократно шмякнуться на настил, и это его не пугает, букмекеров не вдохновляют. Ислам Махачев котируется у них примерно втрое выше.

Алексей Доспехов