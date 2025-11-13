На Дону спрос бизнеса на сервисы бухгалтерии в 2025 году вырос на 60%

В Ростовской области спрос малого и среднего бизнеса на сервисы бухгалтерии в 2025 году вырос на 60%. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованные пресс-службой ВТБ.



Как следует из исследования, предприниматели переходят на автоматизированные решения и аутсорсинг на фоне изменений в налоговом регулировании и повышения требований к учету. В реалиях сферы ожидания бизнеса от бухгалтера становятся «стратегическим партнером по финансовому планированию и оптимизации бизнес-процессов», считают эксперты.

Самой востребованной услугой стала помощь в организации приема платежей по QR-коду. Эта операция формально не входит в профессиональную экспертизу бухгалтеров, но бизнес активно привлекает специалистов к настройке платежей, интеграции с кассой и правильному отражению таких операций в учете. Популярностью также пользуются вопросы, которые специалисты объединяют в категорию «бухгалтерский ликбез»: знакомство с календарем отчетности, правилами ведения бизнеса и работой с личным кабинетом индивидуального предпринимателя на сайте федеральной налоговой службы. На третьем месте – полный цикл трудового права: исследование базовых понятий трудового права и экономики найма до расчета налогов и сроков сдачи кадровой отчетности сотрудников.

Фиксация налоговых изменений расположилась в рейтинге на четвертом месте. Замыкает пятерку проактивное информирование: предприниматели хотят заранее точно знать, какие налоги и взносы им платить, а также какую отчетность сдавать в контролирующие органы. Больше всего запросов приходится на апрель – июнь, когда происходит календарный пик налоговой отчетности.