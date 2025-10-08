Суд объяснил, почему установка памятника Сталину в Вологде была незаконной

Арбитражный апелляционный суд обосновал отказ музею «Вологодская ссылка» в удовлетворении жалобы по делу об установке памятника Иосифу Сталину.

Администрация музея и автор скульптуры Екатерина Ложеницына пытались оспорить решение, вынесенное в июле Арбитражным судом Вологодской области, о признании недействительным контракта на поставку памятника. В документе усмотрели нарушение закона о порядке госзакупок. При установке монумента не провели обязательного конкурса.

Музей оспорил решение суда, сославшись на исключение в законе, согласно которому конкурс не обязателен, если покупается произведение искусства конкретного автора.

В сегодняшнем судебном постановлении утверждение музея об уникальности монумента опровергается по нескольким пунктам:

Фамилия автора не фигурирует ни в одном из документов, сопровождающих закупку; Екатерина Ложеницына ранее не изготавливала памятники Иосифу Сталину, а значит музей не мог быть изначально заинтересован в работе именно ее авторства; В сфере изготовления памятников, в том числе Сталину, существует конкурентная среда.

Суд также подчеркнул, что принял во внимание имеющуюся информацию о возможном авторстве иного лица.

Постановление апелляционного суда вступило в силу 7 октября 2025 года. Музей обязывается вернуть монумент изготовителю, скульптору же предстоит отдать музею 10,5 млн руб., выплаченных за памятник.

Памятник Сталину был открыт у «Вологодской ссылки» 21 декабря 2024 года по инициативе губернатора области Георгия Филимонова. Глава региона активно следит за судьбой монумента. После новостей о подаче иска прокуратурой он писал в Telegram-канале, что скульптуре ничего не угрожает. «Будет стоять. Спешу успокоить фантазеров»,— написал тогда господин Филимонов. В августе губернатор сообщил, что посещаемость музея выросла в 1,5 раза после появления бронзового генсека на ее территории.

Степан Мельчаков