Нижегородские коммунисты не намерены снимать вопрос о памятнике Сталину

Коммунисты ожидают рассмотрения вопроса по установке памятника Иосифу Сталину в Нижнем Новгороде на ближайшем заседании комитета по увековечению. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщил руководитель фракции КПРФ в городской Думе Николай Сатаев 22 октября.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Точная дата очередного заседания пока неизвестна. Но, подчеркнул Николай Сатаев, вопрос о памятнике Сталину никто отзывать не собирается.

Как писал «Ъ-Приволжье», рассмотрение вопроса на комитете по увековечению, который, как правило, проводит председатель гордумы Евгений Чинцов, откладывали уже трижды. Последний раз в июле этого года. В нижегородском отделении КПРФ причины переноса называли надуманными, коммунисты рассчитывали на принятие решения к 3 сентября — 80-летию окончания Второй мировой войны. В официальном сообщении гордумы причины переноса вопроса поясняли необходимостью «дополнительных консультаций».

Комитет по увековечению заседает в закрытом для СМИ режиме, а с 2025 года гордума перестала публиковать на своем сайте и итоги рассмотрения вопросов.

Ирина Швецова