В Туапсинском районе повреждены стекла 5 домов после уничтожения БЭК
В ночь на 13 ноября в акватории Черного моря в Туапсинском районе была отражена атака безэкипажных катеров. По данным региональных властей, после уничтожения одного из аппаратов в селе Вольное взрывной волной выбило стекла в пяти домах. Жертв и пострадавших нет, муниципальные комиссии займутся оценкой ущерба и организацией помощи жителям, сообщили в кубанском оперштабе.
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
В целом с 23:00 до 8:00 дежурные расчеты противовоздушной обороны сбили над Кубанью пять беспилотников, над Черным морем — семнадцать, еще семь были уничтожены в небе над Крымом. Все аппараты представляли собой беспилотники самолетного типа.
Всего, по данным Минобороны, за ночь на территории России было ликвидировано 130 украинских беспилотников.