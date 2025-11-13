В Туапсинском районе повреждены стекла 5 домов после уничтожения БЭК

В ночь на 13 ноября в акватории Черного моря в Туапсинском районе была отражена атака безэкипажных катеров. По данным региональных властей, после уничтожения одного из аппаратов в селе Вольное взрывной волной выбило стекла в пяти домах. Жертв и пострадавших нет, муниципальные комиссии займутся оценкой ущерба и организацией помощи жителям, сообщили в кубанском оперштабе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В целом с 23:00 до 8:00 дежурные расчеты противовоздушной обороны сбили над Кубанью пять беспилотников, над Черным морем — семнадцать, еще семь были уничтожены в небе над Крымом. Все аппараты представляли собой беспилотники самолетного типа.

Всего, по данным Минобороны, за ночь на территории России было ликвидировано 130 украинских беспилотников.

Вячеслав Рыжков