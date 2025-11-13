Цены на аренду квартир в Севастополе выросли на 20% за год

Севастополь стал лидером среди крупных российских городов по росту цен на долгосрочную аренду жилья. За год средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры увеличилась на 20%, что в десять раз превышает средний показатель по рынку, пишет «Ъ».

Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в Севастополе в ноябре составила 31,4 тыс. руб. в месяц. Это максимальный рост среди городов России с населением от 500 тыс. человек. Средний показатель по крупным городам составил лишь 2% роста за год — до 29,9 тыс. руб. в месяц.

Ведущий аналитик «Этажей» Александр Иванов зафиксировал увеличение цен на однокомнатные квартиры в Севастополе на 20,4% год к году. Значительный рост также наблюдается в Керчи — на 18,5%. В других городах Крыма увеличение составило менее 10%.

Ведущий аналитик «Циан» Елена Бобровская отмечает дисбаланс на рынке. Если в среднем объем предложения в крупных городах страны вырос на 35% за год, то в Севастополе показатель снизился на 13%. При этом интерес к долгосрочной аренде в Крыму увеличился на 18% за год.

Господин Иванов подчеркивает, что в последние годы из-за геополитической обстановки и ограничений на работу аэропортов спрос на недвижимость в Крыму отставал от потенциала. Ставки аренды были значительно ниже, чем в городах Краснодарского края, откуда спрос теперь переместился в Крым.

За лето и осень 2025 года количество сделок с готовым жильем в Крыму выросло на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с новостройками — в несколько раз. Рынок привлекает инвесторов, на нем начали активно работать сочинские риэлторы.

Часть покупателей отказывается от приобретения жилья в Краснодарском крае из-за стагнации цен. Крым становится одной из немногих курортных альтернатив на внутреннем рынке.

Приток покупателей способствовал росту цен на покупку жилья. По данным bnMAP.pro, средняя стоимость одного кв. м в новостройках Крыма по итогам периода с января по август составила 258,4 тыс. руб., лота — 11,4 млн руб. За год значения увеличились на 34,7% и 37% соответственно.

В Севастополе средняя стоимость лота выросла на 20,4% за год — до 8,8 млн руб. по итогам января-августа. Цена одного кв. м увеличилась на 20,1% — до 187,1 тыс. руб.