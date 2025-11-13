На полуострове прибавилось жильцов
Цены на аренду и покупку квартир в Крыму резко выросли
Севастополь лидирует среди крупных городов России по росту цен на долгосрочную аренду. За год средняя ставка для однокомнатных квартир увеличилась на 20%, опередив средний по рынку показатель в десять раз. Схожая картина наблюдается и в сегменте купли-продажи жилья. Это связано с появлением дополнительного спроса: покупатели и арендаторы мигрируют в Крым в том числе из соседнего Краснодарского края.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в Севастополе в ноябре составила 31,4 тыс. руб. в месяц, прибавив 20% год к году, подсчитали в ЦИАН. Это максимальный рост среди городов России с населением от 500 тыс. человек. Он в десять раз превышает средний показатель по крупным населенным пунктам в целом — рост на 2% год к году, до 29,9 тыс. руб. в месяц. Такая коррекция отмечена в том числе в Москве (см. таблицу).
Собеседник “Ъ” в одном из крупных агрегаторов объявлений говорит, что стоимость аренды всех типов квартир в Севастополе за последний год действительно выросла на 20–25%. Ведущий аналитик «Этажей» Александр Иванов зафиксировал увеличение цен на однокомнатные квартиры в Севастополе на 20,4% год к году. Выраженный рост также прослеживается в Керчи — на 18,5%. В других городах Крыма увеличение составило меньше 10%.
Картина на рынке недвижимости Крыма сейчас сильно отличается от России в целом. Ведущий аналитик ЦИАН Елена Бобровская говорит, что если в среднем объем предложения в крупных городах страны вырос на 35% год к году, то в Севастополе показатель, напротив, снизился на 13%. Собеседник “Ъ” в одном из сервисов объявлений говорит, что предложение в Севастополе за год сократилось на 10%, хотя по стране выросло на 40%. Это объясняется увеличением спроса. Александр Иванов говорит, что интерес к долгосрочной аренде в Крыму увеличился на 18% за год. Сокращение экспозиции привело к росту средних ставок, поясняет госпожа Бобровская.
Топ-10 городов* по росту цен на долгосрочную аренду квартир в ноябре 2025 года
|
*С населением более 500 тыс. человек.
Источник: ЦИАН.
Господин Иванов напоминает, что спрос на недвижимость в Крыму последние несколько лет из-за геополитической обстановки и ограничений на работу аэропортов существенно отставал от потенциала. В результате ставки аренды здесь были существенно ниже, чем в городах Краснодарского края, откуда спрос теперь сместился в Крым, рассуждает он.
Позитивный тренд прослеживается и в сегменте купли-продажи жилья. Управляющий директор «МИЭЛЬ в Симферополе» Екатерина Трухина говорит, что за лето и осень 2025 года количество сделок с готовым жильем в Крыму выросло на 38% год к году, с новостройками — в несколько раз. Рынок привлекает инвесторов, на нем начали активно работать сочинские риэлторы, говорит она.
Основатель агентства Golden Brown Татьяна Бурлаковская замечает, что часть покупателей сейчас отказывается от приобретения жилья в Краснодарском крае, видя стагнацию цен. Одной из немногих курортных альтернатив на внутреннем рынке для них становится Крым. «Спрос поддерживают главным образом инвестиционные потоки, внутренний туризм и ограниченное предложение в премиальных локациях»,— отмечает она.
Приток покупателей способствовал росту цен. Согласно подсчетам bnMAP.pro, по новостройкам в Крыму средняя стоимость 1 кв. м в сделках по итогам января—августа составила 258,4 тыс. руб., лота — 11,4 млн руб. Год к году значения увеличились на 34,7% и 37% соответственно. Конкретно в Севастополе средняя стоимость лота прибавила 20,4% за год, до 8,8 млн руб. по итогам января—августа. Цена 1 кв. м выросла на 20,1%, до 187,1 тыс. руб.
Александр Иванов считает, что опережающий рост рынка недвижимости Крыма сохранится: «Инвесторы интересуются как земельными участками под строительство, так и квартирами». Он также обращает внимание на активное развитие на полуострове инфраструктуры и выход в регион крупных девелоперов. Госпожа Бурлаковская говорит и о дальнейшем росте стоимости, предполагая, что ценовой пик в регионе еще не пройден. Руководитель девелоперских проектов ГК «Квартал» Юрий Цукер считает, что подорожание новостроек в Крыму скорее будет умеренным — на 15–20% в год. Это может быть связано в том числе с развитием конкуренции.