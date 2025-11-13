Сочинский бизнесмен Рубен Татулян задержан в Армении

В Армении задержан сочинский бизнесмен Рубен Татулян, находившийся в розыске по линии российских правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.

Фото: «Ъ-Кубань»

По его словам, господин Татулян был установлен и задержан сотрудниками криминальной полиции, после чего информация о его местонахождении передана в прокуратуру и инициатору розыска. Подробности уголовного дела, по которому был задержан бизнесмен, не уточняются.

В России Рубен Татулян, известный в криминальных кругах как Робсон, обвиняется в мошенничестве, организации преступного сообщества и убийстве. По данным следствия, он причастен к многомиллиардным хищениям в сфере землепользования, а также к созданию в конце 1990-х годов преступной структуры, занимавшейся вымогательствами и заказными убийствами. Российский суд ранее заочно арестовал предпринимателя.

Вячеслав Рыжков