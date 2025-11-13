Шесть ссузов Дона объединят в кластер по подготовке машиностроителей

В Ростовской области в 2026 году откроется образовательно-производственный кластер «Машиностроение», который объединит шесть профильных колледжей региона. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Профессионалитет».

Основной площадкой кластера станет Ростовский колледж технологий машиностроения, выпускники школ смогут выбрать одно из семи направлений подготовки. В разработке образовательных программ примут участие донские предприятия: «Ростсельмаш», «Клевер», Ростовский литейный и прессово-раскройный заводы. К 2028 году планируется увеличить количество студентов до 1,7 тыс. человек. Трудоустройство молодежи обеспечат договоры о целевом обучении.

Губернатор Юрий Слюсарь в своем telegram-канале назвал предстоящий запуск кластера «стратегической инвестицией в технологический суверенитет и устойчивое развитие Ростовской области».

Помимо машиностроительного, в 2026 году в регионе заработают еще два образовательных кластера: «Сельское хозяйство» на базе Пролетарского аграрно-технологического техникума и «Информационные технологии» на базе Ростовского-на-Дону колледжа связи и информатики. На развитие каждого кластера из федерального бюджета выделят 100 млн руб.

Валентина Любашенко