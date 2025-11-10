Стоимость золотых резервов России достигла максимума с 1995 года

За месяц доля золота в российских активах выросла с 39,6% до 41,3% — рекордного результата с февраля 1995 года, следует из данных на сайте Центробанка.

По итогам октября вложения РФ в золото выросли на 6,2% и достигли $299,8 млрд. Показатель обновляет максимумы третий месяц подряд.

Международные резервы России на 1 ноября достигли $725,8 млрд, увеличившись с $713,3 млрд за месяц.

В международных резервах России максимальная доля золота была зафиксирована 1 января 1993 года, составив 56,9%. Минимальный уровень — в июне 2007 года, когда доля золота снизилась до 2,1%.