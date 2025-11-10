Международные резервы России выросли на 1,8% в октябре

На 1 ноября объем российских международных резервов достиг $725,8 млрд, что выше показателя за предыдущий месяц на 1,8%, следует из данных на сайте Банка России.

Объем международных резервов РФ по данным на 1 октября достигал $713,3 млрд, увеличившись за месяц на $12,5 млрд. При этом с 24 октября показатель сократился на $5,4 млрд (-0,7%). В пресс-службе Центробанка уточнили, что это произошло в основном из-за отрицательной переоценки.

Валютные резервы за месяц сократились на 1,2% — с $431 млрд до $426 млрд. Стоимость монетарного золота в резервах выросла с $282,2 млрд до $299,8 млрд (+6,2%), обновив исторический максимум с 1995 года.