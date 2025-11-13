Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Газета Corriere della Sera объяснила отказ публиковать интервью Лаврова

Итальянская газета Corriere della Sera не стала публиковать интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Редакция также отказалась опубликовать в газете сокращенную версию, а на сайте — полную, сообщило посольство РФ в Италии.

«Нам “объясняли”, что слова С.В.Лаврова “содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений, публикация которых привела бы к превышению разумных объемов”»,— следует из заявления диппредставительства. В дипмиссии назвали произошедшее «вопиющей цензурой».

Интервью состоялось по инициативе посольства России. «Редакция газеты с энтузиазмом согласилась»,— отметили в диппредставительстве. Сергей Лавров оперативно ответил на все вопросы, текст уже был готов к публикации. «Случай является наглядным примером того, как до итальянских граждан не доводят объективную информацию о ситуации вокруг Украины, сознательно вводят их в заблуждение»,— заявили в посольстве.

Полная версия интервью опубликована на сайте МИД России. В нем министр, в частности, сообщил, что в этом году Россия передала Украине больше 9 тыс. тел военнослужащих ВСУ. Также господин Лавров прокомментировал срыв встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. По мнению главы МИД, господин Трамп получал «подковерные доклады», из-за которых он отказался от переговоров с российским коллегой.

Новости компаний Все