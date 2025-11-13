Газета Corriere della Sera объяснила отказ публиковать интервью Лаврова

Итальянская газета Corriere della Sera не стала публиковать интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Редакция также отказалась опубликовать в газете сокращенную версию, а на сайте — полную, сообщило посольство РФ в Италии.

«Нам “объясняли”, что слова С.В.Лаврова “содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений, публикация которых привела бы к превышению разумных объемов”»,— следует из заявления диппредставительства. В дипмиссии назвали произошедшее «вопиющей цензурой».

Интервью состоялось по инициативе посольства России. «Редакция газеты с энтузиазмом согласилась»,— отметили в диппредставительстве. Сергей Лавров оперативно ответил на все вопросы, текст уже был готов к публикации. «Случай является наглядным примером того, как до итальянских граждан не доводят объективную информацию о ситуации вокруг Украины, сознательно вводят их в заблуждение»,— заявили в посольстве.

Полная версия интервью опубликована на сайте МИД России. В нем министр, в частности, сообщил, что в этом году Россия передала Украине больше 9 тыс. тел военнослужащих ВСУ. Также господин Лавров прокомментировал срыв встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. По мнению главы МИД, господин Трамп получал «подковерные доклады», из-за которых он отказался от переговоров с российским коллегой.