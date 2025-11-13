Лавров рассказал, почему Трамп отказался от переговоров с Путиным в Будапеште

Президент США Дональд Трамп получал «подковерные доклады», из-за которых он отказался встречаться с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Это следует из заявления министра иностранных дел Сергея Лаврова.

«Откуда и от кого взялись подковерные доклады американскому лидеру, после чего он то ли перенес, то ли отменил будапештский саммит, мне неизвестно. Но я вам изложил канву событий, опираясь строго на факты, за которые отвечаю. А отвечать на откровенные фейки про "неготовность России к переговорам", "срыв" итогов Анкориджа я не собираюсь"»,— сказал господин Лавров в интервью газете Corriere della Sera. Издание не опубликовало интервью, но ответы министра привело ТАСС.

Дональд Трамп и Владимир Путин договорились на личную встречу во время телефонного разговора в середине октября. Планировалось, что саммит состоится в столице Венгрии. Переговоры сорвались: через несколько дней господин Трамп заявил, что не хочет «терять время впустую», и поэтому не поедет на переговоры с российским президентом. Владимир Путин утверждал, его американский коллега скорее говорит о переносе саммита в Будапеште, а не его отмене.

Financial Times писала, что Вашингтон отменил встречу, поскольку Россия поставила слишком жесткие условия для прекращения военных действий на Украине.