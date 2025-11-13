Лавров: Россия за год передала Украине больше 9000 тел бойцов ВСУ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в этом году Россия передала больше 9 тыс. тел военнослужащих Вооруженных сил Украины. Взамен Украина передала 143 тела российских солдат. Эти данные он озвучил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое не было опубликовано, но его ответы были переданы ТАСС.

Страны обменивалась телами военнослужащих по договоренностям, которые были достигнуты на переговорах в Стамбуле. Делегации России и Украины встречались 16 мая, 2 июня и 23 июля. Вместе с телами погибших стороны договорились обменяться военнопленными по формуле «тысяча на тысячу», а также о возвращении тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных по формату «всех на всех». По итогам третьего раунда переговоров стороны договорились об обмене не только военными, но и гражданскими лицами.

Сейчас переговоры поставлены на паузу. Временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов заявлял, что Киев не ответил на предложения возобновить их. По мнению замглавы украинского МИДа Сергея Кислицы, переговоры завершились без особого прогресса.