Правительство ХМАО потребовало увеличить траты на «Юнити Парк» за 50 млрд рублей

Федеральное софинансирование в реализацию проекта по созданию инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Юнити парк» в Сургуте за более чем 50 млрд руб. является «достаточно скромной суммой», заявил заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Азат Ислаев на заседании комитета Совета федерации (СФ) по науке, образованию и культуре. По словам чиновника, из бюджета страны будет направлено менее 5% от общей стоимости объекта.

"Юнити Парк" в Сургуте (проектная документация)

Фото: администрация Сургута "Юнити Парк" в Сургуте (проектная документация)

Фото: администрация Сургута

Господин Ислаев добавил, что группа «Самолет» реализует инвестиционный проект в 24 млрд руб. «Они реализуют жилищную и социальную инфраструктуру. Мы строим геномный центр за свои деньги, более 6 млрд руб. Центр высоких биотехнологий, порядка 9 млрд руб. с помощью средств инфраструктурных бюджетных кредитов, мы уже заканчиваем создание инфраструктуры»,— пояснил он.

Проект «Юнити парка» включает создание геномного центра, паркинга (в 15 тыс. кв. м) на 497 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс (14,7 тыс. кв. м), технопарк на 1,6 тыс. рабочих мест, университет (41,8 тыс. кв. м) для 2 тыс. студентов и 400 преподавателей, общежитие (30,5 тыс. кв. м) на 1,2 тыс. студентов, двух школ на 900 мест и двух детских садов на 300 мест, конгрессно-выставочный центр, МФЦ и жилищная инфраструктура в 150 тыс. кв. м.

Азат Ислаев отметил, что на 2025 и 2026 годы было предусмотрено федеральное софинансирование в 3 млрд руб. «Дальше в действующем бюджете на 2025-2027 год сумма заложена 2,6 млрд руб. Сегодня мы видим проект бюджета на 2026-2028 год, сумма заложена уже 1,8 млрд руб.»,— сказал чиновник. Губернатор Руслан Кухарук подчеркнул, что власти Югры хотят довести выделение средств «до тех параметров, которые были раньше», и призвал занести пожелание окружного правительства в решение комитета СФ.

Позицию главы ХМАО поддержала председатель комитета СФ Лилия Гумерова. «Мы как рекомендацию запишем, чтобы это расширило вам окно возможностей обсуждать в принципе это с профильными ведомствами. Видите, молодец какой, за каждую копеечку, за каждый миллиард борется»,— обратилась она к господину Ислаеву.

В ходе заседания комитета заместитель губернатора Елена Майер также призвала комитет СФ рекомендовать Министерству образования и науки РФ выделить средства на создание университетский кампус «Юнити парк» за 17,9 млрд руб.

«Юнити Парк» — инновационный кластер развития науки и исследований. Общая площадь проекта составит порядка 67 га. На ней предполагается возведение более 590 тыс. кв. м различных площадей — жилье, университет, технопарк, медицинские центры, геномная лаборатория, спортивные объекты и центры детского творчества. Создание ИНТЦ поддержал президент Владимир Путин. В августе 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал начало работы над проектом. В июне 2024 года правительство ХМАО и группа «Самолет» подписали соглашение о сотрудничестве до 2032 года, предусматривающее формирование концепции и стратегии развития "Юнити Парк".

Заседание комитета прошло в рамках дней ХМАО в СФ 10-12 ноября. Делегация региона во главе с Русланом Кухаруком призвала сенаторов выделить средства на возведение моста через Обь в Октябрьском районе за 69,9 млрд руб., реконструкцию двух аэропортов за 21 млрд руб. и одобрить меры для сохранения нефтедобычи в Югре. Госпожа Матвиенко признала достижения региона, однако призвала окружные власти обосновывать населению рост тарифов, решить вопрос с отсутствием качественного водоснабжения у половины жителей ХМАО, увеличить темпы строительства жилья и завершить все долгострои.

Василий Алексеев