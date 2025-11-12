«Повышайте требовательность к строителям — это безобразие»

В Совете федерации (СФ) завершились дни Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), проходившие с 10 по 12 ноября. Делегация региона во главе с губернатором Русланом Кухаруком призвала сенаторов выделить средства на возведение моста через Обь за 69,9 млрд руб., реконструкцию двух аэропортов и одобрить меры для сохранения нефтедобычи в Югре. Спикер СФ Валентина Матвиенко признала достижения региона, однако призвала окружные власти увеличить темпы строительства жилья, завершить все долгострои и очистить регион от бездомных собак. После доработок постановления о поддержке социально-экономического развития ХМАО сенаторы утвердят документ в целом.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский / Пресс-служба Совета Федерации Фото: Денис Вышинский / Пресс-служба Совета Федерации

Валентина Матвиенко приняла Руслана Кухарука в день завершения мероприятий в честь Югры в СФ 12 ноября. Перед обсуждением проектов ХМАО на десятки миллиардов рублей губернатор вручил председателю букет цветов. «Рада вас видеть»,— сказала она и пригласила к столу сенаторов от Югры Наталью Комарову (возглавляла ХМАО в 2010-2024 годах), Александра Новьюхова и спикера окружной думы Бориса Хохрякова.

Госпожа Матвиенко сообщила, что председатели шести комитетов СФ признали основательную подготовку региона к презентации проектов и увидели позитивную динамику развития, «несмотря на все сложности и трудности».

В ходе выступления на пленарном заседании СФ Руслан Кухарук сообщил сенаторам, что за 65 лет со дня открытия Шаимской нефти в ХМАО добыли 13 млрд т нефти. «Регион обеспечивает 40% годовой добычи нефти и 7% выработки электроэнергии в России. Экономика региона в 2024 году принесла в бюджетную систему РФ 5 трлн руб., почти 12% консолидированного бюджета»,— рассказал губернатор. Он признал, что на развитие нефтяной отрасли, в которой работает треть от экономически активного населения региона (380 тыс. человек), повлияло санкционное давление недружественных стран.

Для поддержания доли добычи нефти в Югре господин Кухарук призвал расширить периметры применения налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья.

«В условиях усложнения структуры ресурсной базы целесообразно донастроить систему госрегулирования нефтяной отрасли для применения инновационных технологий по повышению нефтеотдачи. Регион готов стать площадкой для отработки таких механизмов»,— заверил губернатор.

Переходя к вопросам транспортной инфраструктуры, глава Югры заявил, что в ХМАО необходимо построить мост через Обь в Октябрьском районе за 69,9 млрд руб. для повышения транспортной доступности внутри региона, а также две автомобильные дороги за 23,6 млрд руб.: от поселка Куминский до границы со Свердловской областью и от поселка Сосновка до границы с Ямало-Ненецким автономным округом. «С учетом геостратегического значения проектов прошу СФ поддержать их реализацию на условиях софинансирования»,— сказал Руслан Кухарук.

Глава Югры подчеркнул, что из-за роста пассажиропотока в ХМАО до 4 млн человек в год необходимо реконструировать аэропорты Ханты-Мансийска и Нижневартовска за 8,4 и 12,6 млрд руб. соответственно и попросил оказать поддержку в этом.

Господин Кухарук также рассказал о росте численности населения Югры до 1,782 млн человек на начало года. «За год нас стало больше на 22 тыс. Рождаемость превышает смертность в 1,7 раза, ожидаемая продолжительность жизни составила более 76 лет. Сегодня в ХМАО более 45 тыс. семей являются многодетными, рост за пять лет составил 31%. За последние десять лет число детей школьного возраста увеличилось на 25,6%»,— пояснил глава Югры. Он добавил, что в связи с демографической ситуацией региону необходимо возвести инновационный научно-технологический центр «Юнити Парк» за 38,2 млрд руб., что даст более 2 тыс. рабочих мест.

В завершении выступления губернатор призвал сенаторов избавить Няганский театр юного зрителя (НТЮЗ) от деревянного здания. «Значимым успехом стала первая в истории ХМАО театральная награда национальной премии "Золотая маска", завоеванная НТЮЗ. Прошу поддержать инициативу в части софинансирования на строительство первого профессионального театрального здания в Югре»,— сказал глава региона.

Спикер Валентина Матвиенко признала, что власти ХМАО делают многое для развития социальной сферы региона, однако призвала правительство и думу округа обратить внимание на вторые смены в школах, нехватку узких специалистов среди медиков и низкие темпы строительства.

«Вы отстаете, по некоторым данным, на 0,5 кв. м на человека, это далеко от золотого стандарта. Объедините усилия всех и вся, чтобы граждане могли улучшать свои жилищные условия, и отдельные программы должны быть для семей, где три и более детей»,— обратилась она к Руслану Кухаруку и Борису Хохрякову.

Госпожа Матвиенко добавила, что властям Югры следует обосновывать населению рост тарифов, решить вопрос с отсутствием качественного водоснабжения у половины жителей региона и своевременно вывозить мусор с контейнерных площадок. «В поселке Высокий, возле железнодорожного вокзала на ул. Ленина — свалки и стаи бродячих собак. Там, где свалки, там появляются голодные собаки, которые являются угрозой для населения»,— подчеркнула спикер.

Валентина Матвиенко также призвала разобраться с ростом цен на топливо в ХМАО, улучшить состояние уличного освещения в Нефтеюганске и завершить долгострои.

«Повышайте требовательность к строителям — это безобразие»,— заявила она, приведя в пример компанию «ДСК-1», на которую ранее жаловались дольщики.

Несмотря на критику, госпожа Матвиенко отметила, что Руслан Кухарук за год руководства ХМАО сформировал эффективную команду.

Валентина Матвиенко пояснила, что по итогам дней ХМАО в СФ сенаторы подготовили проект постановления о государственной поддержке социально-экономического развития региона. «В него уже включен ряд объектов, по которым в первую очередь необходима федеральная поддержка, мы с руководством Югры доработаем его и обеспечим его полную реализацию»,— заверила она.

По итогам рассмотрения вопроса за принятие документа за основу единогласно проголосовали все 169 сенаторов, присутствующие на заседании. Доработанный проект постановления члены СФ планируют одобрить в целом на следующем заседании верхней палаты российского парламента.

Василий Алексеев