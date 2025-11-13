Власти ХМАО призвали выделить средства на кампус «Юнити парка» за 17 млрд рублей

Министерство образования и науки РФ должно включит университетский кампус инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Юнити парк» в Сургуте в реестр объектов капитального строительства для вычленения федеральных средств и увеличить бюджетные ассигнования в рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ» в целях софинансирования создания объекта. С призывом утвердить соответствующую рекомендацию ведомству к членам комитета Совета федерации (СФ) по науке, образованию и культуре обратилась заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Елена Майер.

По ее словам, объем инвестиций в проект должен составить 17,9 млрд руб. Кампус с общей площадью помещений в 80 тыс. кв. м разместится на участке в 81,7 тыс. кв. м. Проект включает строительство университета (41,8 тыс. кв. м) на 2 тыс. студентов и 400 преподавателей, двух общежитий (30,5 тыс. кв. м) на 1,2 тыс. мест, спортивного комплекса (11,7 тыс. кв. м) и паркинга (15 тыс. кв. м) на 479 мест. Завершить создание объекта власти планируют в четвертом квартале 2029 года.

«Вузы Югры работают на предельной мощности, обеспеченность местами в три раза ниже, чем в среднем по России. Решением станет создание инновационного ИНТЦ "Юнити Парк". На сегодняшний день завершены строительно-монтажные работы лабораторного корпуса и энергоцентра, общая готовность объекта составляет почти 30%. Но ключевым элементом ИНТЦ является университетский кампус»,— подчеркнула госпожа Майер.

Начальник отдела планирования инвестиций департамента профессионального образования министерства Артем Пашковский заверил, что перед включением объекта в реестр объектов капитального строительства (РОКС) ведомство до конца 2025 года планирует получить заключения Главгосэкспертизы России по проекту. «Кроме того, есть необходимость получения оценки эффективности инвестиционного проекта, который проводит Минэкономразвития РФ для объектов стоимостью свыше 3 млрд руб. Коллеги дорабатывают эту оценку по итогам имеющихся замечаний»,— пояснил он.

Господин Пашковский добавил, что для включения объекта в РОКС также необходимо поручение председателя правительства РФ Михаила Мишустина или президента Владимира Путина. «Мы инициировали такое обращение к председателю, получили его согласие на включение в РОКС. Поэтому мы готовы, как только коллеги предоставит нам документацию, приступить к работе»,— заверил чиновник.

«Юнити Парк» — инновационный кластер развития науки и исследований. Общая площадь проекта составит порядка 67 га. На ней предполагается возведение более 590 тыс. кв. м различных площадей — жилье, университет, технопарк, медицинские центры, геномная лаборатория, спортивные объекты и центры детского творчества. Создание ИНТЦ поддержал президент Владимир Путин. В августе 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал начало работы над проектом. В июне 2024 года правительство ХМАО и группа «Самолет» подписали соглашение о сотрудничестве до 2032 года, предусматривающее формирование концепции и стратегии развития "Юнити Парк". По словам заместителя губернатора Азата Ислаева, компания планирует вложить в проект 24 млрд руб.

Заседание комитета прошло в рамках дней ХМАО в СФ 10-12 ноября. Делегация региона во главе с губернатором Русланом Кухаруком призвала сенаторов выделить средства на возведение моста через Обь в Октябрьском районе за 69,9 млрд руб., реконструкцию двух аэропортов за 21 млрд руб. и одобрить меры для сохранения нефтедобычи в Югре. Госпожа Матвиенко признала достижения региона, однако призвала окружные власти обосновывать населению рост тарифов, решить вопрос с отсутствием качественного водоснабжения у половины жителей ХМАО, увеличить темпы строительства жилья и завершить все долгострои.

Подробнее о проектах властей ХМАО и рекомендациях спикера СФ — в материале «Ъ-Урал» «"Повышайте требовательность к строителям — это безобразие"».

Василий Алексеев