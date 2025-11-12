На Дону 24 садовых товарищества получат автобусное сообщение в 2026 году

Министерство транспорта Ростовской области запустит автобусные маршруты к 24 садовым товариществам в 2026 году. Об этом на пресс-конференции в «Интерфакс Юг» сообщила министр транспорта — замгубернатора региона Алена Беликова.

По словам госпожи Беликовой, на организацию сообщения с 24 садовыми товариществами в областном бюджете заложено свыше 250 млн руб. «Постараемся максимально эффективно эти маршруты сформировать и далее уже количество маршрутов, движущихся по регулируемому тарифу, так или иначе наращивать», — заверила спикер.

Транспортная сеть Ростовской области насчитывает около 4 тыс. единиц подвижного состава. В их числе примерно 3,7 тыс. автобусов, 103 трамвая и свыше 40 электробусов. Межмуниципальные перевозки осуществляют порядка 1,5 тыс. машин.

«В регионе на четверти маршрутов общественного транспорта действуют регулируемые тарифы на проезд, на остальных 75% — нерегулируемые, которые устанавливают сами перевозчики. Стоимость проезда на ряде направлений выросла после недавнего подорожания топлива»,— заключила глава регионального минтранса.

Валентина Любашенко