Руководство АдГ выступило против поездки немецких депутатов в Сочи

Руководство партии «Альтернатива для Германии» выступило против участия своих депутатов в международном симпозиуме БРИКС—Европа, который пройдет в Сочи с 13 по 17 ноября. Сопредседатель партии Алис Вайдель заявила, что не видит смысла в поездке и намерена изменить порядок утверждения зарубежных командировок, которые теперь будут возможны только с разрешения руководства. Решение стало реакцией на критику партии, которую в Германии вновь обвинили в существовании «пророссийской ячейки», пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О намерении депутатов Бундестага Штеффена Котре и Райнера Ротфуса принять участие в сочинском форуме стало известно на прошлой неделе. По данным СМИ, они подали заявки в последний момент и парламентская группа по иностранным делам единогласно одобрила их командировки, выделив финансирование. Позже о намерении поехать в Россию сообщили депутат Европарламента Ханс Нойхофф и глава саксонского отделения партии Йорг Урбан. Руководство АдГ узнало об этом постфактум.

Решение вызвало бурную реакцию в немецком парламенте. Правящая коалиция инициировала обсуждение возможных связей АдГ с Россией, в ходе которого депутатов обвинили в симпатиях к Москве и даже в «работе на Кремль». Генсек ХСС Мартин Хубер назвал действия парламентариев «госизменой», предположив, что они собираются вести переговоры с представителями российских властей.

Ханс Нойхофф отверг обвинения, назвав их безосновательными. Он заявил, что отказ от диалога с БРИКС — «геополитическая ошибка», ведущая Европу к изоляции. Несмотря на давление, депутат Европарламента подтвердил намерение выступить в Сочи.

Алис Вайдель во вторник заявила, что считает участие в сочинском форуме «нецелесообразным». По ее словам, депутат Ротфус после обсуждения с коллегами добровольно отказался от поездки, в то время как Котре намерен поехать.

Ранее Ротфус сообщал о планах встретиться в Сочи с заместителем председателя Совбеза Дмитрием Медведевым, назвав подобные контакты «неформальной дипломатией во имя деэскалации». Однако после критики он изменил решение.