«Альтернатива» сдает билеты в Сочи

Руководство «Альтернативы для Германии» (АдГ) выступило против поездки своих депутатов на международный симпозиум в формате БРИКС—Европа в Сочи. Сопредседатель партии Алис Вайдель заявила, что не видит смысла в этой поездке и намерена реформировать всю систему утверждения зарубежных командировок: теперь они будут осуществляться только с разрешения руководства партии. Такая реакция стала ответом на резкую критику АдГ со стороны других политических сил и обвинений в существовании в партии «спящей пророссийской ячейки». Один из депутатов уже отказался от поездки в РФ.

Фото: Bernadett Szabo / Reuters Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

О намерении двух депутатов Бундестага посетить симпозиум БРИКС—Европа, который пройдет в Сочи с 13 по 17 ноября, стало известно на прошлой неделе. Штеффен Котре и Райнер Ротфус подали заявки на одобрение поездки в парламентскую группу АдГ по иностранным делам в последний момент, и та единогласно согласовала командировку, выделив каждому по несколько тысяч евро на покрытие расходов. Помимо них в российский город-курорт собирались депутат Европарламента от АдГ Ханс Нойхофф и глава саксонского отделения партии Йорг Урбан. Руководство партии узнало о планах коллег уже после принятия решения.

На АдГ мгновенно обрушилась волна критики. 5 ноября правящая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ инициировала дискуссию в Бундестаге о связях «Альтернативы» с Россией. Грядущая поездка стала одной из центральных тем дебатов, проходивших на повышенных тонах. АдГ обвинили в шпионаже в пользу Москвы, а руководству партии вменили то, что она терпит «спящую российскую ячейку».

В следующие дни давление лишь усилилось: генсек ХСС Мартин Хубер в комментарии Handelsblatt обвинил депутатов от АдГ в госизмене и заявил, что целью их визита якобы являются переговоры с Кремлем о защите российских интересов в Германии.

К критике присоединились политики из ХДС и «Зеленые».

Ханс Нойхофф ответил на заявления Хубера, назвав их беспочвенными. «Политики ЕС, считающие, что мы должны игнорировать БРИКС, ничего не понимают в геополитике. Они ведут Германию и Европу на обочину, а не к процветающему будущему»,— заявил он. Депутат Европарламента подчеркнул, что намерен поехать в Сочи и выступить там с речью.

Разгоревшийся скандал не пошел на пользу правопопулистам: согласно ряду опросов, они потеряли лидерство и сравнялись по уровню поддержки с христианскими демократами. Обсуждение темы шпионажа и слабого контроля руководства партии над ее членами лишь подлило масла в огонь к призывам запретить АдГ. В мае 2025 года контрразведка Германии уже признала партию экстремистской, однако «Альтернатива» решила оспорить это решение, и оно было временно приостановлено до вердикта суда Кельна.

Во вторник сопредседатель партии Алис Вайдель решила прояснить ситуацию. «Я не могу понять, зачем вообще туда ехать. Я бы сама не поехала и никому бы не рекомендовала, потому что не знаю, к чему это в конечном счете приведет»,— сказала она.

Вайдель также сообщила, что Райнер Ротфус отказался от поездки после обсуждений с коллегами и сделал это добровольно. Штеффен Котре, напротив, намерен посетить Сочи.

Примечательно, что именно Ротфус до последнего отстаивал свое право поехать в Россию. Он планировал выступить с речью и в разговоре с порталом T-Online анонсировал встречу с заместителем председателя Совбеза Дмитрием Медведевым. По словам Райнера Ротфуса, предыдущая беседа с экс-президентом РФ была полезной. «Я считаю своей миссией использовать все легитимные демократические средства открытой дискуссии, чтобы не допустить эскалации конфликта с Россией. При этом я не страшусь общественной критики этой формы неформальной дипломатии»,— говорил Ротфус за несколько дней до отлета. Но критика оказалась сильнее.

Теперь без согласия руководства подобные поездки станут невозможны. Вайдель упрекнула парламентскую группу АдГ по иностранным делам в поспешном одобрении командировки и назвала это решение «весьма прискорбным». По ее словам, исполнительному комитету партии было бы сложно отменить его после единогласного голосования. Этот инцидент, добавила Вайдель, станет основанием для пересмотра всей системы утверждения зарубежных поездок депутатов. «То, как мы будем регулировать их в будущем, безусловно, станет темой следующего заседания исполнительного комитета, а также выездного заседания парламентской группы в феврале. Мы не можем продолжать в том же духе»,— подчеркнула она.

По данным Handelsblatt, текущая поездка политиков АдГ в Сочи пройдет в четко установленных рамках, которые определила Вайдель. Она запретила всем участникам встречаться с Медведевым, при этом переговоры с представителями бизнеса остались разрешенными. «Критерии поездки были очень четко определены. Любой, кто не выполнит их, будет нести ответственность — вплоть до исключения из партии»,— пообещала Вайдель.

Вероника Вишнякова