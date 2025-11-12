Городская электричка Ростова перевезла на 10% меньше пассажиров в 2025 году

Городская электричка в Ростове-на-Дону перевезла 133 тыс. пассажиров за девять месяцев 2025 года, что на 10% меньше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила заместитель губернатора Ростовской области — министр транспорта Алена Беликова на пресс-конференции на площадке «Интерфакса».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Несмотря на падение пассажиропотока, проект продолжает развиваться. Беликова отметила, что перспективы расширения сети связаны со строительством новых платформ в крупных жилых комплексах.

«Мы в любом случае закладываем в больших строящихся центрах, где комплексное развитие территорий идет, строительство дополнительных платформ»,— пояснила замгубернатора.

В частности, в жилом комплексе «Самолет» планируется размещение двух новых платформ для обеспечения удобной транспортной доступности. При этом реализация ранее проработанных проектов по возведению платформ в районе жилых комплексов «Октябрь Парк», «Красный Аксай» и «Екатеринский» временно приостановлена из-за отсутствия финансирования в инвестпрограмме РЖД.

Параллельно ведется работа по ремонту существующих платформ. В 2025 году работы проведены на шести остановочных пунктах: Левенцовская, Микояна, Сады, Каратаева, проспект Октября. Еще две платформы планируется отремонтировать в следующем году.

Замгубернатора напомнила, что до конца 2025 года Ростовская область получит шесть новых единиц подвижного состава для пригородных железнодорожных сообщений.

Валентина Любашенко