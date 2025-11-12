«Без боя Зеленский не сдастся»

В Кремле прокомментировали скандал в украинской власти. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в США и европейских странах начинают понимать масштабы коррупции нынешнего киевского руководства. Речь идет о расследовании дела о масштабных нарушениях в энергетической отрасли Украины. Ключевым обвиняемым является Тимур Миндич, ближайший партнер и соратник Владимира Зеленского. Политический обозреватель “Ъ FM Дмитрий Дризе считает происходящее атакой на действующего главу страны.

Ситуация в украинской власти все больше и больше принимает очертания масштабного политического кризиса. Хронология событий выглядит следующим образом: 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием «Мидас». Речь идет о раскрытии крупной коррупционной схемы в энергетике, в результате которой было украдено около $100 млн. В рамках расследования прошли обыски у совладельца фирмы «Квартал 95», бизнесмена Тимура Миндича и главы Минюста Германа Галущенко, в компании «Энергоатом» и других близких к указанным лицам структурах. В качестве доказательства НАБУ публикует фрагменты аудиозаписи разговоров в квартире Миндича, где все эти аферы и обсуждались. И вроде бы кое-где слышен голос, который может принадлежать Владимиру Зеленскому.

11 ноября НАБУ предъявило обвинения восьми участникам схемы, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который считается близким к Владимиру Зеленскому. Пять фигурантов были задержаны. В тот же день правительство досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета «Энергоатома», а утром 12 ноября отстранило Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции. Миндич, который, как известно, считается близким другом и партнером нынешнего президента Украины, за несколько часов до обысков выехал в Израиль, где в данный момент и находится. Владимир Зеленский 11 ноября пропустил ежедневное видеообращение к гражданам, что случается крайне редко. Однако на следующий день он все-таки выступил и поддержал НАБУ, то есть фактически отстранился от этого дела, мол, я против коррупции, пусть виновные будут наказаны, тогда как друг Миндич находится вне досягаемости.

Многочисленные наблюдатели, украинские эксперты и журналисты прогнозируют продолжение атаки на президентское окружение. Не исключается даже падение правительства.

Цель понятна — если не отстранение Зеленского от власти, то серьезное сокращение его полномочий. Отдельная интрига — это, собственно, НАБУ как исключительно западный независимый проект, который официальному Киеву не подчиняется. Зеленский пытался атаковать ведомство, что вызвало протесты и критику, в частности, со стороны ЕС. Пришлось тогда все отыгрывать назад. Видимо, непросто придется Владимиру Александровичу в ближайшей перспективе. Это понятно, как дважды два. Похоже, что есть у него серьезная фронда во главе, как видится, с Петром Порошенко (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ). К слову, считается, что для Москвы экс-президент Украины будет более удобной фигурой для переговоров. Однако в данный момент точно ничего утверждает нельзя. Ясно одно — без боя Зеленский не сдастся, не такая у него позиция. Однако политический кризис видится практически неизбежным.

