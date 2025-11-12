На Кубани средняя стоимость подержанных автомобилей снизилась почти на 3%

Средняя стоимость подержанных автомобилей в Краснодарском крае за октябрь снизилась до 1,87 млн руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики «Авто.ру Оценка» на основе объявлений, опубликованных на платформе.

Наибольшее падение цен за месяц зафиксировано у ЗАЗ Chance (8,6%; до 279 тыс. руб), Toyota Highlander (8,4%; до 1,95 млн руб) и Lifan Smily (7,8%; до 314 тыс. руб).

По данным «Авто.ру Оценка», в октябре средняя стоимость автомобиля с пробегом не старше 15 лет на российском рынке опустилась почти до 2 млн руб., тогда как средняя цена отечественных моделей держится на уровне около 700 тыс. руб. При этом активность покупателей продолжает расти: просмотры объявлений увеличились еще на 17%.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае средняя цена на новые автомобили с начала 2025 года снизилась на 6,7% и в октябре составила 2,762 млн руб. За октябрь снижение составило 0,9%, при этом отдельные модели подешевели заметнее: Belgee X70 потерял 6% стоимости, опустившись до 3,121 млн руб., Belgee X50 — 3,7%, до 2,59 млн руб., а LADA Vesta — 2,9%, до 1,696 млн руб.

Анна Гречко