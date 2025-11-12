Часть пассажиров парома Seabridge возвращается в Россию через Грузию

Часть пассажиров парома Seabridge, которому не удалось зайти в сочинский порт, возвращается в Россию через территорию Грузии, сообщила «РИА Новости» пассажирка рейса Татьяна. Несколько человек решили остаться в турецком Трабзоне.

Судно, отправившееся из Турции 5 ноября, спустя более двух с половиной суток ожидания не получило разрешения на заход в порт Сочи и 9 ноября вернулось в Трабзон. На борту оставались 19 пассажиров, среди них 18 граждан России. Как уточнили в компании Liderline, им планировали приобрести билеты для возвращения на родину, однако часть пассажиров предпочла добираться самостоятельно.

«Мы добрались до Батуми из Трабзона, вылетаем в среду в разные города. Некоторые остались в Трабзоне по личным обстоятельствам»,— рассказала Татьяна. По ее словам, компания-перевозчик не приобрела билеты из-за высокой стоимости. «Предложили подождать, но мы, естественно, не стали ждать»,— добавила она.

Российские пассажиры получили контакты местных адвокатов для возможного обращения с претензиями к перевозчику. При этом, как уточнили в генконсульстве РФ в Трабзоне, турецкие власти не вводили официального запрета на сход с судна. Представитель Liderline Мустафа Чакыр сообщил, что вопрос с недопуском парома в Сочи находится на рассмотрении в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

По данным генерального директора ООО «СВС Шиппинг» Сергея Туркменяна, заход Seabridge в порт Сочи был заранее согласован со всеми контролирующими инстанциями, а сама линия «Сочи — Трабзон — Сочи» зарегистрирована в Минтрансе РФ как круглогодичная и действующая до конца 2027 года.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее заявил, что сочинская портовая и городская инфраструктура пока не готова к приему грузопассажирских судов. По его словам, в Федеральное агентство морского и речного транспорта направлено обращение с соответствующей информацией. В краевой администрации подчеркнули, что позиция региона по вопросу запуска линии остается прежней — нерешенными остаются вопросы безопасности.

Вячеслав Рыжков