На Дону проработают три проекта строительства обхода Новочеркасска

Власти Ростовской области обсуждают три проекта строительства объездной дороги вокруг Новочеркасска с подъездом к особой экономической зоне (ОЭЗ) «Ростовская». Стоимость каждого из них оценивается в 10–11 млн руб. Об этом сообщила журналистам на пресс-конференции заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Первый проект предполагает реконструкцию автодороги Новочеркасск — Каменоломни.

«Он уже проработан министерством, получено положительное заключение госэкспертизы. Планируем начать строительство с 2027 года, если в 2026 году не получится разработать проектно-сметную документацию по западному обходу Новочеркасска»,— отметила министр.

Западный обход будет связывать выезд на станицу Грушевскую с ул. Машиностроителей. Проект предусматривает исключение транзитного движения транспорта через единственный мост в городе, который в настоящее время обслуживает весь транспортный поток.

«Дорога будет состоять из двух участков — межмуниципальный, стоимость которого оценивается в 9,8 млрд руб., и муниципальный с выездом к ОЭЗ «Ростовская», стоимостью около 1,5 млрд руб.»,— сообщила Алена Беликова.

Она добавила, что этот проект социально значим, поскольку позволит вывести транзитный поток из города.

Третий проект направлен на развитие логистических центров и расширение особых экономических зон. Речь идет о северном обходе Новочеркасска, который свяжет дорогу Новочеркасск — Каменоломни с федеральной трассой М-4 «Дон» и выведет маршрут к аэропорту Платов. Ориентировочная стоимость реализации проекта без учета проектно-сметной документации составляет около 11 млрд руб.

Наталья Белоштейн