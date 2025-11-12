Пассажиропоток в городском транспорте Ростовской области снизился на 11%

Популярность городского общественного транспорта в Ростовской области падает: за девять месяцев 2025 года было перевезено около 136 млн пассажиров, что на 11% меньше показателя аналогичного периода 2024 года. Об этом журналистам сообщила министр транспорта региона Алена Беликова.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам госпожи Беликовой, жители городов все чаще выбирают поездки на машине. «В Ростове-на-Дону 60% всех поездок совершаются именно на личных автомобилях. При этом средняя населенность одного автомобиля — 1,5 человека. А максимальная вместимость современного автобуса — порядка 100 человек»,— отметила министр транспорта. Она считает, что сокращение количества личного транспорта на дорогах могло бы уменьшить протяженность пробок. Но горожане начнут предпочитать общественный транспорт только когда он станет более удобным и быстрым, заключила Алена Беликова.

По межмуниципальным маршрутам за девять месяцев было совершено 13 млн поездок, что на 13,7% больше, чем в аналогичный период 2024 года.

Мария Иванова