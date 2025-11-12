В МинЖКХ опровергли фейк об отсутствии отопления в Первомайском районе Ростова

Министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная назвала информацию о длительных отключениях отопления и масштабах проблемы в Первомайском районе Ростова-на-Дону недостоверной. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«11 ноября в результате оперативной работы дефект на теплотрассе по пр. Сельмаш был устранен к 15:00. После заполнения теплотрассы теплоснабжение в домах жителей было восстановлено»,— говорится в сообщении министра.

Госпожа Пшеничная отметила, что специалистами АО «Теплокоммунэнерго» ремонт теплотрассы проведен в установленные нормативные сроки, теплоснабжение всех 53 многоквартирных домов осуществляется в штатном режиме.

Наталья Белоштейн