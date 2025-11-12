Россия и Казахстан заключили соглашение по развитию ж/д транзита

Россия и Казахстан подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области транзитных ж/д перевозок и перевалки российских и казахстанских грузов, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны. Документ подписали министры транспорта России и Казахстана Андрей Никитин и Нурлан Сауранбаев. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

По данным агентства, стороны также заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения транспортной безопасности и план мероприятий по развитию автомобильных пунктов пропуска на границе.

Соглашения были подписаны в ходе госвизита президента Казахстана в Россию, который стартовал 11 ноября. По итогам переговоров в Кремле президенты подписали декларацию о переходе отношений стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

Подробнее — в репортаже Андрея Колесникова «Старший друг лучше новых двух».

Анастасия Домбицкая