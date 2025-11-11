Старший друг лучше новых двух

11 ноября президент России Владимир Путин принял в Кремле президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который хотел поговорить с ним как со «старшим товарищем». Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, что у него это непременно получится.

Владимиру Путину и Касым-Жомарту Токаеву есть что обсудить

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Накануне встречи с Владимиром Путиным Касым-Жомарт Токаев встречался, как известно, с Дональдом Трампом. И встреча удалась, прежде всего для Дональда Трампа. Президент Казахстана называл его так, как президенту США хотелось бы в самых смелых снах: и президентом мира, остановившим восемь войн (причем до конца не ясно: «мира» в смысле планеты или «мира» в смысле прекращения огня; но подходило и то, и другое), и вообще:

— Вы — великий лидер, государственный деятель, посланный небесами, чтобы вернуть здравый смысл и традиции, которые мы все разделяем и ценим, в политику Соединенных Штатов, как внутреннюю, так и внешнюю,— молвил президент Казахстана.— Поэтому миллионы людей во многих странах так благодарны вам!

Да, он знал, как обращаться к Дональду Трампу, чтобы быть понятым (а не понятым).

И Касым-Жомарт Токаев говорил неторопливо и с чувством, и видно было — искренне:

— Я убежден, что ваша мудрая и смелая политика нуждается в решительной поддержке во всем мире. Под вашим руководством Америка вступает в новый золотой век! Я высоко оцениваю ваше дальновидное видение того, как снова сделать Америку великой! Это вдохновляет меня на реализацию целенаправленной стратегии построения справедливого и сильного Казахстана на основе моей концепции, закона и порядка!

Но все-таки, надо отдать должное, концепция была его.

Без сомнения, Дональд Трамп расчувствовался. Такие слова Касым-Жомарт Токаев не адресовал, наверное, никому. Про Владимира Путина он так, наверное, только думает. Но зная, что российский президент не любит, когда про него так выражаются (думать можно), и не выражается.

Между тем на встрече с Касым-Жомартом Токаевым на стороне Владимира Путина были другие аргументы. Например, он мог посвятить президенту Казахстана не один день, а два. И не в компании среднеазиатских лидеров, а один на один.

Плюс Владимир Путин мог пойти с ним в Большой театр, например. А Дональд Трамп не мог.

И Дональд Трамп просто не догадался, например, встретить самолет казахстанского президента в своем небе красивыми истребителями, а Владимир Путин догадался: Касым-Жомарта Токаева в российском небе сопровождали два истребителя Су-35.

И Денис Мантуров, первый вице-премьер России, не смог бы встретить президента Казахстана на военной базе Эндрюс. Просто нереально. Даже мечтать не стоит. А во Внуково-2 именно он ведь и встретил.

Пока в Представительский кабинет Кремля не зашли президенты России и Казахстана, я спросил у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, знаком ли он с приветствием Касым-Жомарта Токаева Дональду Трампу в Белом доме.

— Конечно,— кивнул он.— А что странного?

— Ничего,— пожал я плечами.— Просто как-то уж очень искренне.

— Ну что вы,— возразил господин Песков.— Просто очень уж многие из тех, кто попадает в Белый дом, именно так и начинают говорить.

Он не ограничился этим замечанием.

— А разве мы,— напомнил он,— в Анкоридже по-другому говорили? Вы вспомните! Перечитайте, в конце концов.

— Лет через 20, когда откроют стенограммы…— предположил я.

— Да нет,— покачал головой Дмитрий Песков,— и в открытой части.

Видимо, речь все это время шла о простой человеческой вежливости.

Тут поступила наконец команда: готовность номер один.

В это время президент Казахстана уже некоторое время стоял в коридоре. С другой стороны к Представительскому кабинету подошел и Владимир Путин.

Я, правда, успел еще поинтересоваться у Дмитрия Пескова, почему теперь главы государств, совершая государственные визиты, не посещают в обязательном порядке, как раньше, еще один город, а довольствуются Большим театром.

— А времени ни у кого нет,— пояснил он.— Невероятно стремительно бежит время! Вы даже не представляете.

Да, лучше было даже не думать об этом…

Наконец Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев сошлись в Представительском кабинете, а вернее, встретились.

— Конечно, мы с вами в постоянном контакте находимся, но все-таки такие протокольные вещи тоже имеют значение в межгосударственных отношениях,— произнес Владимир Путин, имея в виду государственность визита.

Сейчас-то, поздним вечером в Кремле, они как раз могли поговорить не для протокола. Завтра им здороваться как ни в чем не бывало как в первый раз и участвовать в церемонии встречи друг с другом. И все снова будет очень искренне.

Но все, что стоило обсудить, они обсудят сегодня. И этого Дональд Трамп тоже не смог бы пообещать Касым-Жомарту Токаеву.

Что ж, у президента Казахстана нашлись особенные слова и для президента России. Да он их, кажется, и не выбирал:

— Я действительно тоже рад вас видеть и хотел бы прежде всего выразить сердечную благодарность за исключительно теплый прием. Буквально с первых минут в Москве, на этой священной земле!..

Про вашингтонскую землю нечто в этом роде прозвучало бы неубедительно. А так — просто исчерпывающе.

— Вот только что было сказано о протокольных аспектах,— продолжил Касым-Жомарт Токаев.— Действительно, с этой точки зрения, безусловно, то, что я увидел, то, что я ощутил, меня буквально сильно поразило, обрадовало!

Это про истребители, конечно.

Тут я подумал, что ведь и в Анкоридже были истребители. Правда, они встречали президента России на земле. На священной земле Аляски.

— Нет ни одной сферы, где бы мы не соприкасались, не работали бы вместе,— добавил господин Токаев.— Каких-либо серьезных проблем между нашими государствами не существует… Если они появляются, что является естественным, то они снимаются усилиями прежде всего глав государств и, конечно же, правительств… У меня есть некоторые соображения, наблюдения (а это, видимо, про встречу с президентом США.— А. К.), которыми я хотел бы с большим удовольствием поделиться с вами как со старшим товарищем.

«Младший товарищ» производил впечатление, в том числе этими словами, но все-таки «старшим братом» остается Александр Лукашенко. Там уже кровное родство.

— У нас две части,— говорил Владимир Путин, делая знак Дмитрию Пескову насчет того, что журналисты могут считать свою миссию в Представительском кабинете исчерпанной.— У нас две части. Мы сейчас просто в неформальной обстановке продолжим, потом я хочу вас пригласить к себе — там посидим, чайку попьем, кофейку.

В кремлевскую, видимо, квартиру, туда, где уже чайничали с Си Цзиньпином.

На ночь-то какой кофеек. Кефир там есть, мы знаем.

Андрей Колесников