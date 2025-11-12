Минтранс Ростовской области: Дата открытия Платова по-прежнему неизвестна

Дата возобновления полетов из ростовского аэропорта Платов остается неизвестной. Вопрос об открытии неба находится в ведении Росавиации и министерства транспорта России, и региональные власти не могут на него повлиять. Об этом сообщила журналистам министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.

Госпожа Беликова отметила, что открытие аэропорта очень сильно разгрузило бы пассажирскую логистику. «Вы сами знаете сложности с покупкой билетов на поезда, особенно перед праздниками. К тому же мы транзитный регион, через нас движутся все составы на юг»,— сказала она.

По словам министра, аэропорт продолжает работать и как только на федеральном уровне будет принято решение о возобновлении полетов, Платов откроется для пассажиров в течение нескольких недель. «Но сказать сегодня, когда это произойдет и произойдет ли в этом году, я, к сожалению, не могу»,– добавила Алена Беликова.

Аэропорт Платов был закрыт в феврале 2022 года вскоре после начала спецоперации России на Украине.

Мария Иванова