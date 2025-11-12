Бастрыкин потребовал отчет по делу о нападении собаки на девочку в Сочи

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после нападения безнадзорной собаки на девятилетнюю девочку в Сочи. Об этом сообщили в информационном центре ведомства в своем Telegram-канале.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Инцидент произошел 9 ноября. По данным, опубликованным в социальных сетях, животное набросилось на ребенка, причинив укушенные раны ноги и руки. Девочке потребовалась медицинская помощь. Очевидцы отмечали, что это не первый случай нападения этой собаки, однако меры по ее отлову ранее не были приняты.

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело. Руководителю управления Андрею Маслову поручено представить доклад о ходе и результатах расследования.

Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.

Мария Удовик