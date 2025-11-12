В Майкопе открыли детскую площадку за 2,9 млн рублей

В Майкопе завершились работы по благоустройству общественной территории на улице Свердлова. Реализация объекта стала возможной благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили «Ъ-Кубань» в минстрое Адыгеи.

Специалисты подрядной организации обустроили детскую площадку: уложили прорезиненное покрытие, установили уличное освещение, детский игровой комплекс, балансир, качели, карусель, игровой домик, а также скамейки и урны. На проведение работ выделили 2,9 млн руб.

«Создание современных общественных пространств — важная часть национального проекта «Инфраструктура для жизни. Благодаря федеральной поддержке жители региона получают комфортные и безопасные места для отдыха всей семьей», подчеркнули в региональном министерстве.

В текущем году в Адыгее благоустраиваются 26 территорий: 24 общественные и 2 победивших в IX Всероссийском конкурсе малых городов проекта. Сейчас продолжается благоустройство лесопарковой зоны «Мэздах» в Майкопе и парка в Адыгейске. Завершить работы планируется до конца года.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что на капитальный ремонт и строительство детского сада, поликлиники и врачебной амбулатории в Адыгее выделено свыше 112 млн руб. Глава республики Мурат Кумпилов подчеркнул, что модернизация учреждений здравоохранения создает современные условия для пациентов и медработников и позволит активизировать выездные формы работы для сельских жителей.

Нурий Бзасежев