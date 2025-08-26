В Адыгее на строительство трех соцобъектов направили более 112 млн рублей

На капитальный ремонт и строительство детского сада, поликлиники и врачебной амбулатории в Адыгее выделено свыше 112 млн руб. Об этом сообщает пресс-службе правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

На капремонт МБДОУ №3 «Созвездие» в Адыгейске в рамках нацпроекта «Семья» направили более 54 млн руб. На объекте завершены заливка полов на первом и втором этажах, облицовка фасада, установка окон и замена электропроводки. Сейчас ведется монтаж инженерных коммуникаций и внутренняя отделка помещений.

В двухэтажной взрослой поликлинике на базе Адыгейской межрайонной больницы им. К. М. Батмена работы выполняет ООО «Артель». Здесь полностью заменят старые инженерные сети, электропроводку и отремонтируют все кабинеты и подсобные помещения. На эти цели направлено более 22 млн руб. Работы планируется завершить к концу 2025 года.

В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения также завершено строительство врачебной амбулатории в селе Садовом Красногвардейского района. На объект выделили 36 млн руб., все строительно-монтажные работы завершены, амбулаторию готовят к открытию.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул, что модернизация учреждений здравоохранения создает современные условия для пациентов и медработников и позволит активизировать выездные формы работы для сельских жителей.

Ранее в Майкопе начали реконструкцию онкодиспансера им. М. Х. Ашхамафа. На капитальный ремонт объекта выделено более 830 млн руб. Работы планируется завершить к концу 2026 года.

Анна Гречко