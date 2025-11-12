В Карачаево-Черкесии с ледяного склона эвакуировали пятерых туристов

Пятерых туристов эвакуировали вертолетом с высоты 2,9 тыс. м и доставили на базу в Махарском ущелье, где их встретили медицинские работники. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС России.

Фото: пресс-служба МЧС России по КЧР

Спасательная миссия, в которой участвовали 15 специалистов, успешно завершена.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», трое туристов сорвались с ледяного склона в Махарском ущелье и получили множественные травмы.

Туристическая группа состояла из пяти человек и не была зарегистрирована в службе.

Наталья Белоштейн

