В Карачаево-Черкесии с ледяного склона эвакуировали пятерых туристов
Пятерых туристов эвакуировали вертолетом с высоты 2,9 тыс. м и доставили на базу в Махарском ущелье, где их встретили медицинские работники. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС России.
Фото: пресс-служба МЧС России по КЧР
Спасательная миссия, в которой участвовали 15 специалистов, успешно завершена.
Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», трое туристов сорвались с ледяного склона в Махарском ущелье и получили множественные травмы.
Туристическая группа состояла из пяти человек и не была зарегистрирована в службе.