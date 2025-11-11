Трое незарегистрированных туристов сорвались с ледяного склона в КЧР

Трое туристов сорвались с ледяного склона в Махарском ущелье в Карачаево-Черкесии и получили множественные травмы, сообщила ТАСС пресс-служба МЧС России.

По данным МЧС, туристическая группа состояла из пяти человек и не была зарегистрирована в службе. Во время движения по склону три человека оступились и сорвались вниз.

На помощь пострадавшим направлена наземная группировка Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда на технике высокой проходимости.